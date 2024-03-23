Edinilen bilgiye göre kaza, Özalp-Saray karayolu üzerinde meydana geldi. Sürücülerinin ismini öğrenilemeyen 25 EG 127 plakalı otomobil ile 23 DY 508 plakalı otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye ambulans, polis ile Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Özalp Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ekiplerin yardımıyla her iki araçtan çıkartılarak bölgeye sevk edilen ambulanslarla Özalp Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan durumu ağır olan 1 kişi hayatını kaybederken, diğer yaralıların tedavileri devam ediyor. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.