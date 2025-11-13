Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2025 yılı Ekim ayı konut satış verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre Türkiye genelinde konut satışları Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,5 oranında azalarak 164 bin 306 oldu.

Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 26 bin 305 ile İstanbul, 14 bin 681 ile Ankara ve 8 bin 678 ile İzmir olurken, en az olduğu iller sırasıyla 86 ile Ardahan, 135 ile Bayburt ve 143 ile Tunceli olarak gerçekleşti.

Konut satışları Ocak-Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16,2 oranında artarak 1 milyon 293 bin 33 olarak gerçekleşti.

Van, 2025 Ekim ayında bin 229 konut satışı gerçekleştirerek bir önceki aya kıyasla 4 sıra birden yükseldi ve Türkiye genelinde en fazla satış yapılan 29. il oldu. Doğu Anadolu Bölgesi’nde ise Elazığ ile Erzurum’un ardından üçüncü sırada yer aldı.

Van’da konut satışları, Eylül 2025’te gerçekleşen bin 58 adetlik rakama kıyasla yaklaşık yüzde 16,16 oranında artış gösterdi.

Geçen yılın aynı ayı olan Ekim 2024’te ise bin 182 konut satılmıştı. Buna göre, Ekim 2025’te satışlar 47 adet arttı. Van'da konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,98 artış göstermiş oldu.

Van’da satışı gerçekleşen konutların 138’i ipotekli, bin 91'i ise diğer satışlar olarak kayıtlarda yer aldı. Bu satışların 382'si ilk el, 847'si ise ikinci el olarak kayıtlara geçti.