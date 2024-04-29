Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü/Amirliği görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “Yapılan çalışmalar neticesinde; 6 adet tabanca, 4 adet kurusıkı tabanca ve 71 adet fişek ele geçirilmiştir. Hırsızlık suçu olduğu tespit edilen 1 adet bilgisayar ele geçirilmiştir. Diğer suçlardan 570 paket kaçak sigara ele geçirilmiştir. İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından toplam 303 şahıs yakalanmış, 24 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır” denildi.