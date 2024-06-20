Kurban Bayramı tatiline Perşembe ve Cuma günleri (20-21) Haziran günleri eklenerek 9 güne çıkarılmıştı. Kamu kurumlarında çalışanlar idari izinli sayılırken, özel sektörde çalışanların çoğu işbaşı yaptı.

Tatil devam ederken, vatandaşlar bugün ve yarın bankaların açık olup olmayacağını merak ediyor. Vatandaşlar bankalar üzerinden kredi, fatura ödeme ve diğer bankacılık işlemlerini tamamlamak için kamu ve özel bankaların açık olup olmadığını soruyor.

Kurban Bayramı’nın idrak edilmesiyle beraber birçok sektör mevcut çalışmalarına başladı. Bu kapsamda kamu ve özel bankalar da 20 Haziran (bugün) itibariyle rutin çalışmalarına başladı. Tüm bankalar 20-21 Haziran günleri 08.00-17.00 saatleri arasında çalışmalarını sürdürecek. Yani bugün ve yarın bankalar açık olarak hizmet verecek.

Valilik, belediyeler, noterler, hastane poliklinikleri, sağlık ocakları ve diğer kamu kuruluşları ise 24 Haziran Pazartesi gününe kadar kapalı olacak.