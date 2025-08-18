Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Yaylıyaka Mahallesi açıklarında meydana geldi. Oğul yüzerek Adır Adası’na gitmek istedi. Bir süre sonra akıntıya kapılan oğlunu fark eden baba, beline geçirdiği simitle yardım etmeye çalıştı. Ancak baba da kısa sürede yorularak boğulma tehlikesi yaşadı.

Durumu gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgedeki balıkçılar harekete geçti. Gölün açıklarına ilerleyen balıkçılar, baba ve oğlunu tekneye alarak karaya çıkardı. Olay yerine jandarma, sahil güvenlik ve 112 acil sağlık ekipleri gelirken, sağlık ekipleri baba ve oğlunun sağlık kontrollerini gerçekleştirdi.