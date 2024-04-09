Ramazan Bayramı yarın başlıyor. 3 gün sürecek bayram için son hazırlıklar yapılıyor. Bir yandan bayramlık alışverişler yapılırken, diğer yandan evlerde tatlı kokuları yükseliyor.

Bayramla birlikte alışverişler artarken, vatandaş da bayram öncesi ATM önlerinde yoğunluk oluşturuyor.

Şehir merkezindeki ATM önlerinde sıraya giren vatandaşlar, para çekmek veya diğer işlemler için dakikalarca beklemek durumunda kalıyor.

Söz konusu bayram hareketliliği ile birlikte ATM önlerindeki yoğunluğun bugün geç saatlere kadar devam etmesi bekleniyor.