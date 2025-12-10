VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

(Emlak İstimlak Daire Başkanlığından İhale İlanı)

Sıra No

Adresi Niteliği Alanı

m² si Muhammen 1 aylık kira bedeli 12 ay %3

Geçici Teminatı 1 Tuşba İlçesi İstasyon Mah. Şehirlerarası Otogar Tesisleri NO.6 Ek Bilet Satış Yazıhanesi 11 m² 16.000,00₺ 5.760,00₺ 2 Tuşba İlçesi İstasyon Mah. Şehirlerarası Otogar Tesisleri No.7 Ek Bilet Satış Yazıhanesi 7 m² 12.250,00₺ 4.410,00₺ 3 Tuşba İlçesi İstasyon Mah. Şehirlerarası Otogar Tesisleri No.3 Yazıhaneye Ek Depo 7 m² 4.500,00₺ 1.620,00₺ 4 Tuşba İlçesi lçesi İstasyon Mah. Şehirlerarası Otogar Tesisleri NO.4 Yazıhaneye Ek Depo 7 m²

4.500,00₺ 1.620,00₺ 5 Tuşba İlçesi İlçesi İstasyon Mah. Şehirlerarası Otogar Tesisleri No.5 Yazıhaneye Ek Depo 7 m²

4.500,00₺ 1.620,00₺ 6 İpekyolu İlçesi Cevdetpaşa Mahallesi Sebze Hali İçinde bulunan No.1 Depo 150.00 m² 11.750,00₺ 4.230,00₺

MADDE 1-) Mülkiyeti Büyükşehir Belediyemize ait İlimiz Tuşba İlçesi, İstasyon Mahallesi 15 ada 94 parselde kayıtlı Şehirlerarası Otobüs Terminali içinde bulunan 5 adet işyeri ve İlimiz İpekyolu İlçesi Cevdetpaşa Mahallesi 81 ada 4 -27 parsellerde kayıtlı Sebze hali içinde bulunan 1 adet işyeri 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi 16.12.2025 tarihlerinde ve saat: 10:00’da 1 (bir) yılığına işyerlerinin kiralama ihalesi işidir.MADDE 2-) İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI:Gerçek ve Tüzel Kişilerden İstenilen Belgeler2.1) Kiralanacak yeri gördüğüne dair dilekçe2.2) İkametgâh Belgesi (Nüfus Müdürlüğünden) (e-devlet çıktısı olabilir)2.3) İmza Beyanı (Noter onaylı)2.4) Şartname Bedeli(1.500,00TL) Van Büyükşehir Belediyesi veznesine yatırılacak2.5) Adli Sicil Kayıt Belgesi yeni alınmış olmalı2.6) Geçici Teminat Makbuzu Halk Bankası Van Şubesi'nin TR09 0001 2009 3390 0007 0000 01 numaralı Van Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı hesabına yatırılması.2.7) Van Büyükşehir Belediyesi borcu yok yazısı. (Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığından alınacak)2.8) EKAP sorgulamasında ihalelerden yasaklı olmadığına dair belge,2.9) Vekâleten iştirak edenin noterden onaylı vekâletnamesi ve imza sirküsü2.10) Tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi2.11) Bilet Satış Ofisi olarak kiralanacak İşyerlerinin ihalesinde katılacaklar için Ulaşım Başkanlığı Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğünden alınmış D1-B1 yâda F türü yetki belgelerinden herhangi birinin aslı veya idarece onaylanmış sureti yâda internet üzerinden alınmış barkotlu belge aslı.Not; Tüm belgelerin aslı veya noter onaylı olması zorunludur.MADDE 3-) İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.MADDE 4-) Yukarıda istenilen belgelerin dosya halinde sıralı şekilde en geç ihale günü 02.12.2025 tarih ve saat 10:00’na kadar İpekyolu İlçesi, Seyit Fehim Arvasi Mahallesi, Özdemir Sokaktaki Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı İhale Salonunda görevli personele teslim edilecektir. İlan Olunur.