Geçtiğimiz yılın verilerini kapsayan istatistiklerde; yıl içinde aylık bağlananların il, cinsiyet ve aylık türüne göre dağılımları belli oldu.

Van’a ait verilerde; 2023 yılında 4a kapsamında malullük aylığı bağlanan toplam kişi sayısı 74 olurken, 2023 yılı içerisinde yaşlılık aylığı bağlanan toplam kişi sayısı 4 bin 945, ölüm aylığı bağlanan toplam kişi sayısı bin 88, toplamda ise 6 bin 107 olarak bildirildi.

4a kapsamında yıl içerisinde gelir bağlananların dağılımında; Van’da sürekli iş göremezlik geliri alan toplam kişi sayısı 60, ölüm geliri alan toplam kişi sayısı 78, toplamda ise 138 kişi olarak açılandı.

Türkiye Geneli 4a

Açıklanan verilere göre geçtiğimiz sene Türkiye’de 4a kapsamında malullük aylığı alan toplam kişi sayısı 75 bin 451 kişi olarak kaydedildi. 2023 yılında yaşlılık aylığı alan kişi sayısı 8 milyon 87 bin 506 kişi olarak açıklanırken, ölüm aylığı alan toplam kişi sayısı 2 milyon 336 bin 128, toplamda aylık destek alan kişi sayısı ise 10 milyon 499 bin 85 olarak belirtildi.

Van Geneli 4a

Yıllık SGK verilerine göre Van’da 2023 yılında malullük aylığı alan toplam kişi sayısı 432 olurken, bu sayının 407’sini erkekler, 25’ini ise kadınlar oluşturdu.

Geçtiğimiz sene Van’da yaşlılık aylığı alan toplam kişi sayısı 20 bin 255 kişi olurken, bu sayının 19 bin 563’ünü erkekler, 692’sini ise kadınlar oluşturdu.

Van’da 4a kapsamında ölüm aylığı alan toplam kişi sayısı 13 bin 669 kişi oldu. Van’da 2023 yılı itibari ile 4a kapsamında aylık alan toplam kişi sayısı ise 34 bin 356 kişi olarak kayıtlara geçti.

4a kapsamında Van’da gelir alanların toplam sayısı 2 bin 121 olarak açıklanırken, bunların; 712’si iş göremezlik, bin 409’u ise ölüm geliri alanlar oldu.