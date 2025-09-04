DÜZELTME İLANI

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında yayımlanan 29.08.2025 tarihli Yerel Gazete ilanı ile duyurulan 12 Adet İşletme kiralama ihalesine ilişkin olarak, idari şartnamede aşağıdaki düzeltme yapılmıştır: 1.Unlu Mamulleri, Fast-Food ve Veteriner Fakültesi Fotokopi, İşletmeleri için Yüksek Örettim Kurumlarında ihale tarihinden itibaren geriye dönük olarak son 10 yıl içerisinde en az 3 yıl Unlu Mamulleri,Fast-Food ve Fotokopi işletmeciliği yaptığını ve işletmecilik yapılan idareden ilan tarihinden sonra alınmış belgeyi ibraz etmek. 2.İhale tarihi, katılımcıların yeni şartlara uygun teklif hazırlayabilmeleri için 15/09/2025 tarihinde saat 10:00 olarak değiştirilmiştir. Diğer ilan hükümleri geçerliliğini korumaktadır.

