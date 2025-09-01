VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI'NDAN

1) Üniversitemiz Yerleşkesi içinde bulunan 12 Adet İşletmenin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 36. maddesi uyarınca, 3 (Üç) yıl üzerinden Kapalı Teklif Usulü ile kiraya verilecektir.

2) İhale Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığınca yapılacaktır. İhaleTarihi: 09/09/2025 Salı günü saat 10:00'da yapılacaktır.

3) İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterleri

MADDE 6- (1) İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda belirtilen dokümanları dosya içerisinde ihale tarih ve saatine kadar İhale Komisyonuna sunmaları zorunludur.2) Gerçek Kişiler ve Tüzel Kişiler

a) İkametgâh belgesi / Gerçek Kişiler b) Ticari İkametgâh belgesi / Tüzel Kişiler c) Adres beyanı (İmzalı/kaşeli) d) İhale şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz e) Nüfus cüzdan fotokopisi / Gerçek Kişiler f) Vergi kimlik numarası beyanı veya vergi levhası (İmzalı/kaşeli) Tüzel Kişiler g) Kayıtlı olduğu ilgili meslek, ticaret veya sanayi odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgeh) Geçici Teminat Belgesi ı) Teklif Mektubu (Ekteki standart forma ya da bu şartnamenin 7. maddesinin b fıkrasına uygun olacaktır) i) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ayrıca ortak girişim için istenilen belgeler her bir ortakça ayrı ayrı verilecektir. j) Noter onaylı İmza Sirküleri k) Vekâleten katılması halinde noter tasdikli vekâletname ve vekilin noter tasdikli imza sirküleri l) Ticaret Sicil Gazetesi / Tüzel Kişiler m) Faaliyet Belgesindeki NACE kodu, müracaat edilen işletme için istenen ve aşağıda belirtilen kodla birebir aynı olmalıdır.Gerçek Kişiler ve Tüzel Kişiler İçin NACE Kodları: Kuaför/96.21.01- Fast-Food/56.11.12-56.11.11-Unlu Mamuller/10.71.01-10.71.02/ Çay Ocağı/56.30.02/ Taksi Durağı-49.33.01-52.21.10- Fotokopi/18.12.08n) Kiraya verilecek İşletmelerin muhammen bedel ve geçici teminat tutarları aşağıda belirtilmiştir.

İŞLETME ADI Muhammen Bedel (Yıllık) (KDV hariç) Geçici Teminat (%3) 3 Yıllık Muhammen bedel üzerinden yatırılacaktır. Bayan Kuaförü ve Güzellik Merkezi 54.000,00 ₺ 162.000,00 ₺*3/100=4.860,00 ₺ Büfe İşletmesi 50.400,00 ₺ 151.200,00 ₺*3/100=4.536,00 ₺ Fast-Food(İş Bankası Yurt. Önü) 200.400,00 ₺ 601.200,00 ₺*3/100=18.036,00 ₺ Türk Müziği Devlet Konservatuarı Çay Ocağı 36.000,00 ₺ 108.000,00 ₺*3/100=3.240,00 ₺ Diş Fakültesi Çay Ocağı 480.000,00 ₺ 1.440.000,00 ₺*3/100=43.200,00 ₺ Turizm Fakültesi Çay Ocağı İşletmesi 22.200,00 ₺ 66.600,00 ₺*3/100=1.998,00 ₺ Veteriner Fakültesi Fotokopi İşletmesi 11.400,00 ₺ 34.200,00 ₺*3/100=1.026,00 ₺ Ziraat Fakültesi Çay Ocağı 44.400,00 ₺ 133.200,00 ₺*3/100=3.996,00 ₺ Taksi Durağı 36.000,00 ₺ 108.000,00 ₺*3/100=3.240,00 ₺ Unlu Mamulleri 302.400,00 ₺ 907.200,00₺*3/100=27.216,00 ₺ Sağlık Hiz. Meslek Yüksekokulu Çay Ocağı 18.000,00 ₺ 54.000,00₺*3/100=1.620,00 ₺ Mühendislik Fakültesi Personel Çay Ocağı 36.000,00 ₺ 108.000,00 ₺*3/100=3.240,00 ₺

o) Gerçek kişilerde Adli Sicil Kaydı, Tüzel Kişilerde Şirket müdürü/müdürlerinin ve ortaklarının her birinin ayrı ayrı Adli Sicil Kaydı olmadığına dair belge. ö) Vergi ve SGK borcu olmadığına dair belge. p) Türk Müziği Devlet Konservatuarı Çay Ocağı, Diş Fakültesi Çay Ocağı, Ziraat Fakültesi Çay Ocağı, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çay Ocağı ve Mühendislik Fakültesi Personel Çay Ocağı İşletmeleri için Yükseköğretim Kurumlarında ihale tarihinden itibaren geriye dönük olarak son 10 yıl içerisinde en az 3 yıl çay ocağı işletmeciliği yaptığını ve işletmecilik yapılan idareden ilan tarihinden sonra alınmış belgeyi ibraz etmek.. r) Taksi Durağı İşletmesi için Hizmet gereklerine uygun olarak yeterli sayıda araç bulundurulacaktır. s) Taksi Durağı İşletmesi için Üniversitemizin belirleyeceği uygun bir yerde faaliyet gösterecektir. ş) Bayan Kuaför ve Güzellik Merkezi işletmesi için ustalık belgesi olduğunu kanıtlayıcı belgeyle ihale zarfında sunması t) Büfe işletmesi için Gazete dergi satışı yapılacaktır. Oturma düzeni olmadan çay satışı yapılabilir. u) Daha önce üniversitemizce gerçekleştirilen benzer ihalelere katılıp, ihale uhdesinde kalan fakat sözleşme imzalamayanlar ile sözleşmesini tek taraflı fesheden gerçek veya tüzel kişiler bu ihaleye giremez. ü) Kampüs alanında mevcut olarak hizmet veren işletmelerin ihale tarihi itibariyle idareye kira, su, elektrik ve ısınma giderleri vb. gibi borcu varsa bu ihaleye katılamazlar.(idareden borçlarının olmadığını kanıtlayan belge) v) Yer görme belgesini ibraz etmek y) İstekliler birden fazla işletmeye teklif veremez. z) Firmaların sunduğu tüm belgelerin Asıl veya Noter onaylı olması gerekir. ) İstenen belgeler ilan tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış olmalıdır.4) İhale konusuna ilişkin şartname Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığında görülebilir veya 3.000,00(üçbin) ₺ karşılığında temin edilebilir.5) Postadaki gecikmeler ve telgrafla müracaatlar kabul edilmeyecektir.6) Üniversitemiz ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmede serbesttir.

İLAN OLUNUR.











