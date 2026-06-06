VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ DURSUN ODABAŞ TIP MERKEZİ ÜROLOJİ ANABİLİM İHTİYACI OLAN 34 KALEM SARF VE MALZEME ALIM İŞİ



Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi Üroloji Anabilim İhtiyacı Olan 34 Kalem Sarf Ve Malzeme Alım İşi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN) : 2026/1012422

1- İdarenin 1.1. Adı : VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ DURSUN ODABAS TIP MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 1.2. Adresi : Dursun Odabaş Tıp Merkezi Müdürlüğü Zeve Kampüsü 65080 Tuşba / VAN TUŞBA/VAN 1.3. Telefon numarası : 04322168341 1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/



2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati : 01.07.2026 - 10:00 2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres : Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Satın Alma Birimi İhale Komisyon Odası



3- İhale konusu mal alımının

3.1. Adı : Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi Üroloji Anabilim İhtiyacı Olan 34 Kalem Sarf Ve Malzeme Alım İşi 3.2. Niteliği, türü ve miktarı : REUSABLE ULTRATHİN WOLF UYUMLU 1 ADET HOLMIUM LASER PROB 272 WOLF UYUMLU 20 ADET REUSABLE RIGIT YETİŞKİN NEFROSKOP WOLF UYUMLU 24 FR 1 ADET DISPOSABLE FLEX RIRS 30 ADET HOLMIUM LASER PROB 365 WOLF UYUMLU 15 ADET REUSABLE PEDİATRİ URS WOLF UYUMLU 2 ADET PEDİATRİK SİSTOSKOP TEK PARÇA WOLF UYUMLU 1 ADET SMA KONNEKTÖRTLÜ LASER PROB 600 DORNİER 5 ADET SİSTOSKOP OPTİĞİ 1 ADET HOLMIUM LASER PROB 550 WOLF UYUMLU 5 ADET REUSABLE YETİŞKİN URS WOLF UYUMLU 2 ADET REZEKTOSKOP OPTİĞİ 1 ADET

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer : Dursun Odabaş Tıp Merkezi Üroloji Anabilim Dalı 3.4. Süresi/teslim tarihi : İşe başlama 01.08.2026 - İş bitiş 01.08.2027 Siparişe göre Teslimat yapılacaktır. 3.5. İşe başlama tarihi : 01.08.2026



4- Katılım ve yeterlik kriterleri:

4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:

4.1.1. Teklif mektubu.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.3. Geçici teminat.

4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.5. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajından yararlanmak isteyen istekliler tarafından sunulacak yerli malı belgesi

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: 4.3.1. Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 10 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.

4.3.1.1. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve 4734 sayılı Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu gösteren, e-forma uygun belgenin kullanılması zorunludur.



4.3.1.2. 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini tevsik eden belgelerin sunulması zorunludur. 4.3.2. Numune sunulması ve demonstrasyon yapılması istenmektedir. 4.3.3. İstekli tarafından teklifi kapsamında ihaleye katılım belgesine aktarılarak sunulması ve/veya sağlanması gerektiği bu Şartnamenin 7 nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler ve/veya yeterlik kriterleri: TEKNİK DOKÜMANLAR VE ŞARTNAME CEVABI

TIBBİ SARF VE CİHAZ SATIŞ MERKEZİ YETKİ BELGESİ

ÜTS BELGELERİ

YETKİ BELGESİ

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 4.4.1.

Kamu veya özel sektöre yapılmış her türlü Sarf Ve Malzeme Alım İşi satımı veya imalat işi



5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.



6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.



7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.



8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.



9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.





10- Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.



11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.



12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.



13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.



14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.



15- Diğer hususlar:



Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.



