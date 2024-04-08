Bayram tatili başlarken, birçok sürücü yollara çıktı. Bayramı memleketinde veya başka bir şehirde geçirmek isteyenler, bayram tatilini de fırsat bilerek yollara çıktı.

Birçok insanın bayram nedeniyle trafiğe çıkacak olması, uyarıları da beraberinde getirdi. Van Valiliği, sürücüleri uyararak, trafik kurallarını hatırlattı.

Van Valiliği, sürücülerin hız limitlerine riayet etmeleri, emniyet kemerlerini takmaları ve araç kullanırken telefonla konuşmamaları konusunda uyarıda bulundu.

Valilik, trafik kurallarına uymanın sağlık ve mutluluğun anahtarı olduğuna vurgu yaparak, tüm vatandaşların dikkatli olmasını istedi.

Van Valiliği, yaptığı hayati uyarıda; “Trafik kurallarına uyalım. Hız limitlerini aşmayalım, emniyet kemerimizi mutlaka takalım, araç kullanırken telefonla konuşmayalım. Bu bayram, sevdiklerimize sağlıkla kavuşmanın mutluluğunu, güvenli bir şekilde yaşayalım. Unutmayın, trafik kurallarına uymak, sağlık ve mutluluğun anahtarıdır. Sorumluluk alalım, güvenliğimizi ve sevdiklerimizin sağlığını koruyalım. Güzel bir bayram geçirmeniz dileğiyle “ ifadelerine yer verdi.