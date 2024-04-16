Van Valisi Ozan Balcı, Van Spor futbol kulübünü ziyaret etti. TFF 2. Ligde grubunda şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olan Van Spor Futbol Takımının yönetimi, teknik heyeti ve futbolcularıyla Vanspor tesislerinde bir araya gelen Vali Balcı, takımı tebrik ederek, başarı dileklerini iletti.

Verdikleri mücadeleden dolayı futbolcuları kutlayan Vali Balcı, “Sporu seven bir Vali olarak Vanspor’un başarısından büyük mutluluk duyuyorum. Vanspor’u maddi ve manevi anlamda hiç yalnız bırakmadık, bırakmayacağız. Çünkü futbolcularımız, Van’ı çok güzel temsil ediyorlar. Canla başla mücadele veren şampiyonluğa kenetlenmiş bir takım var.

Hepsini tebrik ediyorum. İnşallah hep birlikte şampiyonluk kupasını kaldıracağız. Vansporumuz birinci lige, oradan da süper lige çıkacak. Buna yürekten inanıyorum. Sonuna kadar Vansporu destekliyorum. Vanlıları da Vanspor’u desteklemeye davet ediyorum” dedi.

Vali Balcı, hayata geçirilen Spor Van Projesi ile spor alt yapısına çok büyük yatırım yapıldığını belirterek, bu yatırımların geleceğe, çocuklara ve gençliğe yapılan yatırımlar olduğunu söyledi.