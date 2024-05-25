Play-off yarı final ilk maçında rakibine 2 – 0 mağlup olan AcnTurk Sigorta Van Spor FK, rövanş maçı için umudunu koruyor. İyi bir hazırlık yaparak rakibini elemek isteyen AcnTurk Sigorta Van Spor FK’de kulüp başkanı Feyat Kıyak da, final oynayacaklarına inandığını açıkladı.

“Başaracağız” diyen Kulüp Başkanı Kıyak, yaptığı paylaşımda; “İlk günkü aşkla son güne kadar mücadelemiz Şehri Van için. Bugün belki olmadı ama kendi sahamızda siz değerli taraftarlarımızın desteği, hemşehrilerimizin tribünlerdeki desteğiyle final oynayacağız” dedi.

Futbolculara inandığının altını çizen Kıyak; “Bu takım bu duruma futbolcu kardeşlerimin emekleri ve mücadeleleriyle geldi. Sizlere dün de inanıyordum, bugün de inandım ve yarın da inanacağım. Şahlanın futbolcu kardeşlerim, şahlanın teknik heyetim, şahlanın hemşehrilerim. Yarından itibaren kol kola omuz omuza olacağız. Vanlı hemşehrilerimden ricamdır. Bu takımı bağrımıza basalım, futbolcu kardeşlerimi kucaklayın ve sarılın. Bizler onlarla başaracağız. Sizleri; hep birlikte omuz omuza Şehri Van için mücadeleye davet ediyorum. Saygı ve sevgilerimle” ifadelerini kullandı.

27 Mayıs Pazartesi günü Van Atatürk Şehir Stadyumu’nda 1461 Trabzon FK’yi konuk edecek olan AcnTurk Sigorta Van Spor FK, rakibini saf dışı bırakmanın hesaplarını yapıyor.

İlk maçta rakibine 2 farklı skorla mağlup olan Van Spor FK, taraftarlarının da desteği ile zoru başarmak istiyor.