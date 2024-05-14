Büyükşehir Belediyesinde gerçekleştirilen toplantıya 13 ilçenin belediye eşbaşkanları ve birlik üyeleri katıldı.

Sokak hayvanları ile ilgili yapılan çalışmaların değerlendirildiği toplantıda, birlik başkanlığına Başkale Belediye Eşbaşkanı Şengül Polat seçildi.

Birlik üyelerine seçilen kişiler, 6 araç ve 7 personel ile Van merkez ilçeler ile kırsal mahallelerde sahipsiz hayvanların en iyi şekilde korunması ve her türlü mağduriyetin önlenmesi için faaliyetlerini sürdürecek.

'Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği', büyükşehir belediyesi öncülüğünde ve ilçe belediyelerinin ortak çalışmasıyla Van genelinde bulunan sahipsiz hayvanları en iyi şekilde korumayı amaçlıyor.