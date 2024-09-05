Van, önemli bir toplantıya ev sahipliği yapmak için hazırlanıyor. “KOBİ’ler için Yeşil Bilgilendirme Toplantısı” 10 Eylül 2024 tarihinde Van’da yapılacak.

KOSGEB Başkanı A.Serdar İbrahimcioğlu ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sanayi Genel Müdür Yardımcısı Dr. İsmail Musab Gülaçar’ın açılış konuşmalarını yapacağı programda “AB Yeşil Mutabakatı Kapsamında İşletmeleri Bekleyen Değişimler İle Yeşil Dönüşümün Verimliliğe ve Rekabete Etkisi” konusunda sunum yapılacak.

Sonrasında verilecek aranın ardından da KOSGEB Yeşil Sanayi Destek Programı anlatılacak. Programın son bölümünde ise değerlendirme ve kapanış olacak.

10 Eylül 2024 günü Van’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek toplantı Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) M.Rafit Hisarcıklıoğlu Salonu’nda yapılacak.