Van Expo Fuar ve Kongre Merkezinde 18-21 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek olan fuar ile ilgili açıklamada bulunan fuar koordinatörü Yakup Karaer, inşaat yapı bileşenlerinin birçok sektörün çarklarını döndürdüğünü söyledi.

Karaer, "67 sektörü çalıştıran ekonomik çarkların dönmesinde en önemli payı alan inşaat yapı bileşenlerinin bölgedeki en kapsamlı buluşması haline gelen ‘Van İnşaat Yapı Dekorasyon ve Emlak Fuarı’, inşaat sektöründeki potansiyelini ve büyüme fırsatlarını keşfetmek için 18-21 Nisan 2024 tarihleri arasında kapılarını açıyor" dedi.

Van İnşaat Yapı ve Emlak Fuarı’nın; bölgenin ilk ve tek yapı, inşaat endüstrisi etkinliği olarak kentin ve çevre illerin yanı sıra komşu ülkelerinin gelişen yapı sektörünü de bir araya getirdiğine vurgu yapan Karaer, "Bu yılki fuar; yerel ve ulusal inşaat firmalarını, mühendisleri, mimarları ve malzeme tedarikçilerini bir araya getirerek, yeni projeleri tanıtmak, işbirlikleri kurmak ve sektördeki trendleri ve son yenilikleri keşfetmek için geniş bir ağ sunuyor.

Bu yıl 12. kez kapılarını açacak Van İnşaat Yapı Fuarımız tüm inşaat yapı bileşenlerinin ve sektör paydaşlarının beklediği ve destek verdiği fuar durumundadır. 85 firmanın stant kurduğu ve yüzlerce çeşit markanın sergileneceği bu dev organizasyonumuzda bu yıl gerek yurtiçi ve gerekse yurtdışından profesyonel ziyaretçi beklenmektedir.

Fuarımızda Irak ve İran’dan sektör temsilcilerinden oluşan heyetlerin ziyareti ile firmalarımıza uluslararası işbirliği bağlantıları kurma fırsatı sunulacaktır. Van İnşaat Mühendisleri Odası işbirliği ile düzenlenecek olan Van Yapı ve İnşaat Zirvesi ile düzenlenecek paneller ve sunumlar sayesinde sektördeki birçok yeni teknoloji hakkında bilgilendirmeler yapılacaktır. Ayrıca geleceğe yönelik stratejiler geliştirecek ve değerli bilgi ve deneyimler sunulacaktır" ifadelerini kullandı.

İnşaat sektörünün her geçen gün daha da geliştiğine dikkat çeken Karaer, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Van Valiliği, Van Büyükşehir Belediyesi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van Ticaret ve Sanayi Odası, İnşaat Mühendisleri Odası, Mimarlar Odası ve DAKA gibi kurumlar başta olmak üzere bölgede faaliyet gösteren kurum, üretici ve tedarikçi birçok firmanın desteğini ve yine sektöre hizmet sunan personel, akademisyen, mimar, mühendis, meslek grupları tarafından ilgiyle izlenmektedir.

İnşaat sektörü her geçen gün daha da gelişiyor ve yeniliklerle dolu bir geleceğe doğru ilerliyor. Bu dinamik sektördeki yenilikleri ve fırsatları keşfetmek, en son teknolojileri görmek ve sektör liderleriyle bir araya gelmek için tüm paydaşları ve ilgilileri 18-21 Nisan 2024 tarihlerinde 12. Van İnşaat Yapı Dekorasyon ve Emlak Fuarı'na katılmaya davet ediyoruz" şeklinde konuştu.