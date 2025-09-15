İLAN

VAN GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

REKLAM PANO İHALE İLANI



1- Genel Müdürlüğümüz Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki Atatürk Şehir Stadyumu 2025 sezonunda lig müsabakalarında reklam pano sergileme hakları Genel Müdürlüğümüz İşletme Yönetmeliğinin 39/b maddesi gereği, Genel Müdürlüğünün 31.03.2006 tarih ve 295 sayılı genelge ve talimatlarına göre aşağıda belirtilen tarih ve saatte 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile ihale edilerek kiraya verilecektir.

2- Reklamların Sergilenme Süresi: Sözleşme imzalandıktan sonra, bir sezonluk ( 2025-2026 sezonunu),

3- İhalenin Yapılacağı Yer: Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Toplantı Salonu.

4- İhaleye ait dosya mesai saatleri içerisinde, Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Hizmet Binasındaki İlgili İşletmeler Şube Müdürlüğü adresinde görülebilir.

5- 2886 sayılı kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 2886 sayılı kanunun 6. Maddesinde sayılanlar ihaleye doğrudan veya dolaylı katılamazlar. Ayrıca, İdareye borçlu firmalar ihaleye katılamazlar.

6- Söz konusu tarih ve saatte ihale salonunda istenilen evraklar ile birlikte hazır bulunması veya İstekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla, 2886 sayılı kanunun 37.nci madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler.

7- Muhammen bedele %20 KDV, %5 pay ve %0.948 damga vergisi %0.569 Karar pulu dahil değildir.

8-İHALEYE İŞTİRAK EDECEKLERDEN İSTENİLEN BELGELER:

a) Geçici teminat bedelleri, (Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü nezdinde bulunan Müdürlüğü Van /Tuşba Ziraat Bankası nezdinde “TR33 0001 0021 3988 2606 4050 01 no’lu hesabına yatırılarak, geçici teminat dekontu veya 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 26. maddesinde belirtilen diğer değerler)

b) Kanuni ikametgâh belgesi,

c) Nüfus cüzdan fotokopisi,

ç) Adli sicil kaydı yoktur belgesi(vekaletname ile katılacaklardan da ayrıca istenir)

d) Vekâleten ihaleye katılacaklardan noter tasdikli vekâletname ve noter tasdikli imza sirküsü,

e) İhaleye katılmak isteyen şirket veya ortaklık ise Ticaret Odasından veya bağlı olduğu kuruluştan alınmış üye olduğuna dair kayıt, adi ortaklıklarda ise noter tasdikli ortaklık belgesi,

f) Şirket veya ortaklıkta temsile yetkili kişilerin noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküsü,



*** İstenilen belgeler son üç (3) ay tarihli olacaktır.



İsteklilerin yukarıda belirtilen evraklar ile birlikte ihale tarih ve saatinde hazır bulunması veya ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla, 2886 sayılı kanunun 37’nci madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla teslim etmeleri gerekmektedir.



TESİS ADI MUHAMMEN

BEDELİ GEÇİCİ

TEMİNATI REKLAM

PANO

SAYISI İHALE TARİHİ İHALE SAATİ Atatürk Şehir Stadyumu (2025-2026) 158.800,00.-TL. 4.764,00.-TL. 41 Adet 23/09/2025 10:30

İLAN OLUNUR

