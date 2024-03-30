Son birkaç aydır ülke gündemini meşgul eden yerel seçimler Van gündeminde de etkisini hala sürdürüyor.

Seçmenlerin merak ettiği diğer bir konu ise Büyükşehir adaylarının meslekleri ve eğitim durumları. Van Büyükşehir adayları avukat, çiftçi, veteriner, işçi gibi farklı alanlardan meslek sahibi.

Buna göre Van Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı olan 22 adaydan 11’i üniversite veya yüksekokul mezunu.

VAN BÜYÜKŞEHİR ADAYLARININ MESLEKLERİ VE EĞİTİM DÜZEYLERİ;

Adalet Ve Kalkınma Partisi - Abdulahat Arvas - İş Adamı Üniversite/Yüksekokul

İyi Parti - Abdullah Akbaş - Emekli Üniversite/Yüksekokul

Memleket Partisi - Ali Ertuğrul Aybey - Öğrenci Ortaokul/Lise

Demokratik Sol Parti - Tuğçe Tekçe Ermiş - İnsan Kaynakları Üniversite/Yüksekokul

Yeniden Refah Partisi - Abdullah Sadıksoy - İş İnsanı Üniversite/Yüksekokul

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi - Abdullah Zeydan - Mimar Üniversite/Yüksekokul

Türkiye Komünist Partisi - Onur Yılmaz İşçi - Ortaokul/Lise

Zafer Partisi - Mehmet Emin Özbey - Siyasetçi Ortaokul/Lise

Halkın Kurtuluş Partisi - Sait Kıran - Avukat Üniversite/Yüksekokul

Türkiye Komünist Hareketi - Mehmet Altıntaş - Emekli Ortaokul/Lise

Bağımsız Türkiye Partisi - Zeynep Selim Keleş - Serbest Ortaokul/Lise

Yeni Türkiye Partisi - Mihraç Deger - İş İnsanı Ortaokul/Lise

Cumhuriyet Halk Partisi - Şükrü Şahar - Çiftçi Ortaokul/Lise

Hür Dava Partisi - Mehmet Mehdi Oğuz - Avukat Üniversite/Yüksekokul

Hak Ve Özgürlükler Partisi - Abdulmenaf Kıran - Avukat Üniversite/Yüksekokul

Demokrat Parti - Hasan Kedali - Tekstil Ortaokul/Lise

Millet Partisi - Rafet Kaya - Avukat Üniversite/Yüksekokul

Milli Yol Partisi - Sinan Bilgili - Müteahhit Ortaokul/Lise

Demokrasi ve Atılım Partisi - Erkan İrven - Avukat Üniversite/Yüksekokul

Saadet Partisi - Özay İlhan - Veteriner Hekim Üniversite/Yüksekokul

Vatan Partisi - Mehmet Emin Ari - Serbest Ortaokul/Lise

Bağımsız - İdris Ahi - Gayrimenkul Ortaokul/Lise