Son birkaç aydır ülke gündemini meşgul eden yerel seçimler Van gündeminde de etkisini hala sürdürüyor.
Seçmenlerin merak ettiği diğer bir konu ise Büyükşehir adaylarının meslekleri ve eğitim durumları. Van Büyükşehir adayları avukat, çiftçi, veteriner, işçi gibi farklı alanlardan meslek sahibi.
Buna göre Van Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı olan 22 adaydan 11’i üniversite veya yüksekokul mezunu.
VAN BÜYÜKŞEHİR ADAYLARININ MESLEKLERİ VE EĞİTİM DÜZEYLERİ;
Adalet Ve Kalkınma Partisi - Abdulahat Arvas - İş Adamı Üniversite/Yüksekokul
İyi Parti - Abdullah Akbaş - Emekli Üniversite/Yüksekokul
Memleket Partisi - Ali Ertuğrul Aybey - Öğrenci Ortaokul/Lise
Demokratik Sol Parti - Tuğçe Tekçe Ermiş - İnsan Kaynakları Üniversite/Yüksekokul
Yeniden Refah Partisi - Abdullah Sadıksoy - İş İnsanı Üniversite/Yüksekokul
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi - Abdullah Zeydan - Mimar Üniversite/Yüksekokul
Türkiye Komünist Partisi - Onur Yılmaz İşçi - Ortaokul/Lise
Zafer Partisi - Mehmet Emin Özbey - Siyasetçi Ortaokul/Lise
Halkın Kurtuluş Partisi - Sait Kıran - Avukat Üniversite/Yüksekokul
Türkiye Komünist Hareketi - Mehmet Altıntaş - Emekli Ortaokul/Lise
Bağımsız Türkiye Partisi - Zeynep Selim Keleş - Serbest Ortaokul/Lise
Yeni Türkiye Partisi - Mihraç Deger - İş İnsanı Ortaokul/Lise
Cumhuriyet Halk Partisi - Şükrü Şahar - Çiftçi Ortaokul/Lise
Hür Dava Partisi - Mehmet Mehdi Oğuz - Avukat Üniversite/Yüksekokul
Hak Ve Özgürlükler Partisi - Abdulmenaf Kıran - Avukat Üniversite/Yüksekokul
Demokrat Parti - Hasan Kedali - Tekstil Ortaokul/Lise
Millet Partisi - Rafet Kaya - Avukat Üniversite/Yüksekokul
Milli Yol Partisi - Sinan Bilgili - Müteahhit Ortaokul/Lise
Demokrasi ve Atılım Partisi - Erkan İrven - Avukat Üniversite/Yüksekokul
Saadet Partisi - Özay İlhan - Veteriner Hekim Üniversite/Yüksekokul
Vatan Partisi - Mehmet Emin Ari - Serbest Ortaokul/Lise
Bağımsız - İdris Ahi - Gayrimenkul Ortaokul/Lise