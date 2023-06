Wanhaber / Haber Merkezi

Babalar Günü nedeniyle açıklama yapan Vali Ozan Balcı: "Yaşamımızda varlıklarıyla bizlere güç katan, çocuklarını geleceğe hazırlamada annelerin en büyük dayanağı olan babalar, aile kurumunun temel direğidir" dedi.

Vali Balcı, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Babalarımıza bu müstesna günde sevgimizi bir kez daha göstermek, onlara verebileceğimiz en güzel hediyedir. Hayatın tüm yükünü fedakârca omuzlayan, bizlere verdiği sevgi, destek ve güven nedeniyle babalarımıza şükran borçluyuz. Sabırlarıyla, sevgileriyle ve emekleriyle bizlere öğrettikleri her şey için minnettar olduğumuz babalarımızın hakkını ödeyemeyiz; ancak yaptığımız faydalı ve güzel işlerle onların yüreklerini hoş tutabilir, hayır dualarını alabiliriz. Bu duygu ve düşüncelerle; vatanımız için canlarını feda eden aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin babaları başta olmak üzere tüm zorlukları göğüsleyerek ailesi için her türlü fedakârlığı üstlenen ve tecrübeleriyle bizlere her zaman yol gösteren tüm babaların Babalar Günü'nü kutluyor, aileleriyle birlikte sağlıklı, mutlu, huzur dolu yıllar diliyorum."