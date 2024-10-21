2024 TUS Tercihleri Ne Zaman Başlayacak?

Sınav sonuçları 12 Eylül'de erişime açılmışken, tercih sürecinin ne zaman başlayacağı, tıp öğrencileri ve uzmanlık eğitimi hedefleyenler için kritik bir soru haline geldi. Adaylar, TUS tercihlerini online AİS sistemi üzerinden yapacak; ancak, tarihlerin açıklanmaması, birçok kişi için belirsizlik yaratıyor.

TUS KONTENJANLARI BELLİ OLDU MU?

TUS kontenjanlarının açıklanması, tercih döneminin en önemli aşamalarından birini oluşturuyor; ne yazık ki, kontenjanlar şu an için bilinmiyor ve bu durum, adaylar arasında bir merak konusu. ÖSYM, tercih kılavuzunu yayımladıktan sonra bu bilgileri paylaşacak ve böylece adaylar, hangi alanlarda ne kadar kontenjan olduğunu öğrenerek tercihlerine yön verebilecek. Kontenjanların belirlenmesi, tıp eğitimi alanında uzmanlaşmak isteyenlerin geleceği açısından son derece kritik bir aşama olduğu için, bu bilgilere ulaşmak için sabırsızlıkla bekleniyor.

ÖSYM TUS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

Adayların en çok merak ettiği bir diğer konu ise ÖSYM'nin TUS tercih kılavuzunun yayınlanıp yayınlanmadığı; bu kılavuz, tercih süreçlerinin nasıl işleyeceği hakkında detaylı bilgi sunacak. Kılavuzun içeriği, adayların hangi alanları tercih edebileceği, nasıl başvuru yapacakları ve tercih ücretinin ne kadar olacağı gibi konuları kapsayacak. Kılavuzun yayınlanması, sadece tercih işlemlerinin başlaması değil, aynı zamanda adayların doğru ve bilinçli tercihler yapabilmeleri için de kritik bir adım olacak.