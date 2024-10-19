HMGS Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? ÖSYM Tarih Verdi!

HMGS Sınav Sonuçları Ne Zaman?

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı sonuçları, 24 Ekim 2024 Perşembe günü adayların erişimine açılacak. Adaylar, sonuçlarını ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden görüntüleyebilecekler.

Başarı Kriterleri

Bu yıl ilk kez uygulanan HMGS, 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alan adayların başarılı sayılacağı bir sistemle tasarlanmıştır. Bu sınav, Türk Hukuk Sistemi açısından önemli bir gelişme olup, hukuk mesleklerine girişte yetkinliğin artırılmasını hedeflemektedir.

Adayların sonuçlarını beklerken, bu sınavın hukuk alanındaki kariyerleri için ne kadar kritik bir adım olduğunu unutmamak önemlidir. 24 Ekim’de açıklanacak sonuçlarla birlikte, birçok aday hayallerine bir adım daha yaklaşacak.