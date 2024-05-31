Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Azerbaycan Adalet Bakanı Farid Ahmedov ile Bakanlıkta görüştü.

Görüşmeye, Bakanların yanı sıra iki ülke heyetleri de katıldı.

Bakan Tunç, burada yaptığı konuşmada, Azerbaycan'ın bağımsızlık gününü kutlayarak, tüm şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Türkiye ve Azerbaycan'ın gücünü ortak tarih ve kültür birliğinden alan, sıkı bağlarla birbirine kenetlenmiş, geçmişte olduğu gibi bugün de kader birliği içindeki iki ülke olduğuna dikkati çeken Tunç, Azerbaycan'ın eski Cumhurbaşkanı ve ulusal lideri Haydar Aliyev'in "Bir millet iki devlet" sözüne atıfta bulunarak, bunun iki ülke arasındaki kardeşlik bağını en güzel tanımlayan ifade olduğunu vurguladı.

Bakan Tunç, iki ülke arasındaki ilişkinin siyasi, ekonomik, kültürel ve insani işbirliğini de güçlendirdiğini vurgulayarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev başta olmak üzere, iki ülke arasında yapılan ziyaretleri, ülkeler arasındaki benzersiz ilişkinin bir diğer göstergesi olarak gördüklerini anlattı.

"Gösterdiğimiz dayanışmayı artırarak sürdürüyoruz"

Tunç, 15 Haziran 2021'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından imzalanan Şuşa Beyannamesi ile iki ülke arasındaki ilişkilerin müttefiklik düzeyine yükseltildiğini anımsatarak, "Şuşa Beyannamesi onay süreci de her iki ülke tarafından tamamlanmıştır. Gerek ikili ilişkilerde gerekse bölgesel konularda gösterdiğimiz dayanışmayı bu vesileyle artırarak sürdürüyoruz." dedi.

Şuşa Beyannamesi'nin her alanda işbirliğini içeren çok önemli bir belge olduğunu söyleyen Tunç, şunları kaydetti:

"Siyasi, askeri, ekonomik, eğitim, adli konular gibi tüm konularda iki ülkenin müttefik olması açısından Şuşa Beyannamesi, gerçekten tarihi bir belge olarak yerini almıştır.

Azerbaycan'da temsilcilikleri bulunan Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Türkiye Maarif Vakfı, Yunus Emre Kültür Merkezleri ve ticaret müşavirliklerimiz, Azerbaycanlı kardeşlerimizin karşılaştığı zorlukların üstesinden gelinmesi ve ikili ilişkilerimizin farklı boyutlarda gelişmesi adına yakın işbirliği içerisinde çalışmaktadır."

Bakan Tunç, özellikle Kafkasya'da barış, istikrar ve kalkınmanın sağlanması için Türkiye ve Azerbaycan arasındaki dayanışmanın öneminin tartışılmaz olduğunun da altını çizdi.

"Tüm imkanlarımızla yanınızda yer almaya devam edeceğiz"

Azerbaycan'ın zaferiyle sonuçlanan Karabağ Savaşı'nın, her fırsatta Azerbaycan'a saldırmaya çalışan Ermenistan'ın bölgede barış ve huzurun önündeki en büyük tehdit olduğunu bir kez daha gösterdiğini kaydeden Tunç, sözlerine şöyle devam etti:

"Askeri kapasitesini oldukça güçlendiren ve işgalci Ermenistan'a karşı üstünlük kuran kardeş Azerbaycan, meşru müdafaa hakkını kullanarak Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'in kararlı liderliğinde, haklı mücadelesini uluslararası hukuk ve insan haklarına uygun bir şekilde yürütmüş ve zafere ulaştırmıştır. Her zaman olduğu gibi bu süreçte de Türkiye Devleti ve halkı olarak tüm imkanlarımızla yanınızda yer aldığımızı ve almaya devam edeceğimizi ifade etmekten de büyük gurur ve mutluluk duyuyoruz."

"Adli işbirliğinin ulaştığı noktadan memnuniyet duyuyoruz"

Türkiye ve Azerbaycan arasındaki çok yönlü ve stratejik boyuttaki işbirliğinin adli ilişkiler alanında da kendini gösterdiğini söyleyen Bakan Tunç, iki ülke arasında çok sayıda adli yardımlaşma talebinin de bulunduğunu aktardı.

Tunç, bu adli yardımlaşma taleplerinin sorunsuz bir şekilde yürütüldüğünü bildirerek, "Kardeş Azerbaycan adli mercilerinden ülkemize iletilen her türlü adli yardım talebi, sanki ülkemizin bir başka adli mercisinden iletiliyormuş gibi o özenle yerine getirilmeye, değerlendirilmeye çalışılmaktadır. Bu sebeple adli işbirliğinin ulaştığı noktadan memnuniyet duyuyoruz." diye konuştu.

Ziyaret kapsamında gerçekleştirilen görüşmelerin, iki ülke arasında mevcut olan işbirliğinin daha da geliştirilmesine büyük katkı sağlayacağına inandığını kaydeden Bakan Tunç, Azerbaycan ve Türkiye'nin üyesi olduğu Türk Devletleri Teşkilatı olarak da tüm alanlarda olduğu gibi adli konularda da önemli işbirliklerinin sağlandığını belirtti.

Bakan Tunç, Azerbaycan'la uzun süre öncesine dayanan işbirliklerinin olduğuna dikkati çekerek, bu ilişkileri kardeşlik hukuku çerçevesinde daha da geliştirmenin gayreti içİnde olacaklarını vurguladı.

Azerbaycan Adalet Bakanı Farid Ahmedov ise iki devlet arasındaki müttefikliğin sadece anlaşmalar üzerinde değil, amaçlar üzerinde de tasdiklendiğini belirterek, bunun zirvesinin de Karabağ Savaşı olduğunu vurguladı. Ahmedov, iki ülke Cumhurbaşkanı arasındaki sıkı ilişkinin devletlerin tarihi yakınlığını daha da ileri seviyeye çıkardığına işaret etti.

Konuşmaların ardından iki Bakan, adli konularda bilgi ve deneyim paylaşımını içeren işbirliğine ilişkin ortak açıklama metnini imzaladı.

İmzaların ardından, Bakanlar Tunç ve Ahmedov karşılıklı hediye takdiminde bulundu.