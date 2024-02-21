Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın huzurunda, Arnavutluk Cumhuriyeti Medya ve Enformasyon Ajansı Genel Müdürü Alteo Hysi ile medya ve iletişim alanlarında işbirliğini artıracak bir mutabakat zaptı imzaladıklarını belirtti.

Fahrettin Altun, şunları kaydetti:

"Türkiye-Arnavutluk Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi kapsamında imzalanan mutabakat zaptı ile ülkelerimiz arasında iletişim, kamu diplomasisi, medya ve kamuoyu bilgilendirme alanlarında işbirliğini teşvik etmeyi amaçlıyoruz.

Ülkelerimiz arasında medya ve iletişim alanlarında bilgi ve deneyim alışverişini de artıracak söz konusu anlaşmanın hayırlı olmasını diliyorum."