Atalay’dan Çarpıcı İfade: Ekonomik Kriz İçinde Bile Mutluyuz

Vergi ve ücret sorunlarımıza rağmen, bizim bir ayda kazandığımızı onlar bir haftada kedilerine mama alacak kadar harcıyorlar, dedi.

İşçi Ücretleri ve Kamu Sözleşmeleri Üzerine Eleştiriler

Atalay, geçmişte kamu işçilerinin ücretlerinin daha yüksek olduğunu belirterek, son zamanlarda imzalanan kamu sözleşmelerinin, bazı durumlarda doktor ve müdürlerin bile maaşlarını geçtiğini ifade etti ve işverenlerin bu durumdan şikayetçi olduğunu ekledi.

Vergi ve Ücret Sorunları ile İlgili Kritik Açıklamalar

İşçilerin ekonomik durumunun giderek zorlaştığını vurgulayan Atalay, vergi oranlarının yüksekliğine ve düşük ücretlere dikkat çekerek, “Vergi yükü ve düşük ücretler sorunlarımız var; ancak buna rağmen biz, zenginlerden daha mutlu durumdayız,” diye konuştu.

Adil İşverenlerin Sayısı Yetersiz

Atalay, adil işverenlerin var olduğunu ancak çoğunluğun işçileri adil bir şekilde değerlendirmediğini ve örgütlenmiş işçileri işten çıkardığını belirtti ve kamuda temmuz ayında yapılan zammın ardından eylül ayında da benzer bir artış yapılmasını talep etti.

Kamu Çalışanlarının Zam Talepleri ve İşçi Hakkı Savunması

Temmuz ayında kamu çalışanlarına yapılan yüzde 24,73’lük zammın ardından, eylül ayında da yaklaşık yüzde 17,43 oranında bir zam yapılması gerektiğini savunan Atalay, işçi haklarının korunması için sürekli olarak adil ücret artışları yapılması gerektiğini vurguladı.