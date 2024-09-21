Tüm Vergi Mükelleflerine Taşıt Takma Zorunluluğu!

Bu adım, kayıtdışı ekonominin önüne geçmeyi ve sahte faturaları engellemeyi hedefliyor ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) kapsamında yapılacak bu uygulama, akaryakıt istasyonlarında rekabet eşitliğini sağlamak için tasarlandı. Sistemin uygulanmasıyla birlikte, akaryakıt satışlarında plaka bilgileri otomatik olarak kaydedilecek, böylece manuel girişler tarih olacak.

Taşıt Tanıma Okuyucu Cihazlar Devrede

Yeni sistemde, taşıtlara monte edilecek olan Taşıt Tanıma Birimi (TTB), taşıt ve mükellef bilgilerini hafızasında tutarak, akaryakıt alımı sırasında bu bilgileri otomatik olarak pompa ünitelerine iletecek. Bu, işlemlerin hızlanmasını ve hataların azalmasını sağlayacak.

2025’te Uygulama Genişliyor

Sistem, 1 Ocak 2025 itibarıyla kiralama yoluyla edinilen taşıtları da kapsayacak şekilde genişleyecek. Ayrıca, 1 Temmuz 2025’ten itibaren satılacak sıfır taşıtlar için de TTB takma zorunluluğu getirilecek. Bu, sistemin kapsamını artırarak daha fazla aracın denetim altına alınmasını sağlayacak.

Yıl Sonuna Kadar Zorunluluk Tamamlanmalı

Vergi mükellefleri, taşıtlarına 31 Aralık 2024’e kadar TTB taktırmak zorunda. Ayrıca, akaryakıt istasyonlarında en az bir pompa ünitesine de TTO takılması gerekecek. Bu sistem düzenlenmediği takdirde, mükellefler akaryakıt giderlerini belgelendirmekte zorluk yaşayacaklar. Bu yenilik, vergi kaybını önlemek için büyük bir adım olarak değerlendiriliyor.