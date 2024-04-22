Van’da düzenlenen fuarlara katılım göstermeye önem verdiklerini belirten Diyarbakır Ticaret Sanayi Odası (DTSO) Genel Sekreter Yardımcısı Kamuran Toktanış, Van ile işbirlikleri geliştirmeye gayret ettiklerini belirtti.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası, Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi ve Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren dört ayrı firmayla Van’daki fuara katılım sağladıklarını belirten DTSO Genel Sekreter Yardımcısı Kamuran Toktanış, “Van TSO ile oldukça güçlü bağlarımız var, sürekli diyalog halindeyiz. Fuar kapsamında yine Van TSO ile bir takım görüşmelerimiz oldu, işbirliklerimiz her zaman devam edecek. Van TSO ile DTSO heyetleri birbirleri ile interaktif bir süreç izliyor. Özellikle de üreticilerimizin, firmalarımızın daha iyi noktalarda olabilmesi ve daha başarılı olmaları noktasında işbirliklerimiz sürecek.” diye konuştu.

Toktanış, “Firmaların ulusal rekabetini arttırmaya yönelik tanıtım ve pazarlama ağlarını desteklemenin en önemli araçlarından biri fuarlardır. Fuarda ulusal ve uluslararası firmalarla işbirlikleri kurma imkanı sağlanabiliyor” dedi.

Toktanış, başta Van TSO olmak üzere, diğer kurum ve kuruluşlarla da işbirliklerini güçlendirmek için, Van’da düzenlenen organizasyonlara katılım sağlamaya gayret göstereceklerini bildirdi.