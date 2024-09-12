Gün içerisinde valilik, fuar alanı gibi ziyaretler gerçekleştirecek olan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, günün sonunda Van’dan ayrılacak.

13 Eylül Cuma günü Van’a gelecek olan Hisarcıklıoğlu, Van Ferit Melen Havalimanında karşılandıktan sonra ilk olarak Van Valiliğini ziyaret edecek. Hisarcıklıoğlu ardından bu yıl 2.si düzenlenecek olan Van Gurme ve Gastronomi Fuarına katılacak, burada stantları gezecek.

Daha sonra Van Ticaret ve Sanayi Odası’nda (VANTSO) düzenlenecek olan “İstihdamın Yıldızları Ödül Töreni”ne ve ardından Bölge Oda/ Borsa girişimci kurulu başkanları toplantısına katılım sağlayacak olan Hisarcıklıoğlu, yoğun geçen programın ardından son olarak Van Ticaret Borsasını ziyaret edecek ve günün sonunda havalimanından uğurlanacak.