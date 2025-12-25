T.C.
Ticaret Bakanlığı
Kapıköy Gümrük Müdürlüğü
Müdürlüğümüzce aşağıda adı/ünvanı belirtilen yabancı uyruklu şahıslara; Geçici ithal edilen kara taşıtlarına ilişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No:1) kapsamında verilen izinlerde rejim ihlali sebebiyle 4458 sayılı Gümrük Kanunu 238/1-b maddesi uyarınca düzenlenen ek tahakkuk ve ceza kararları ve ihraç eşyasını gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın yurtdışı etmeye teşebbüsten aynı Kanunun 239/1 maddesi uyarınca düzenlenen ceza kararları, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu 32/1 maddesi uyarınca düzenlenen idari para ceza kararlarının; adreslerinin meçhul olduğundan tebliğ edilememesi nedeniyle , söz konusu amme alacaklarına ilişkin olarak 7201 sayılı Kanunun ilgili maddeleri çerçevesinde ilanen tebliğine karar verilmiştir. Ek Tahakkuk kararlarında belirtilen tutarların 15 gün içerisinde, ceza kararı/idari para cezalarının ise 1 ay içerisinde ödenmesi, aksi takdirde 6183 sayılı A.A.T.U.H.K. 'un cebri hükümleri gereğince takibata devam edileceği ilanen tebliğ olunur.
Ünvan Pasaport No Beyanname /Plaka/Belge No Tahsili Gereken Ceza Karar No ve Tutarı (TL) Tahsili Gereken Ek tahakkuk no ve Tutarı (TL) Tebliğ Olunan Yazının Sayısı
Ek tahakuk sayı Ceza kararı sayı
SHAHIN FERDOUSI T49162533 54AB738 plakalı araç 23651000CK003568 ₺141.500,80 23651000ET000021 ₺566.003,20 92011669 92070977
NADER KHALEDI U54240612 58AB960 plakalı araç 23651000CK003563 ₺78.872,00 23651000ET000018 ₺315.488,00 91995732 92059036
JAMAL RAHIMIFARD‘ A50433461 33AB939 Plakalı araç 23651000CK003360 ₺56.132,77 23651000ET000014 ₺224.531,03 87835981 87849006
EBRAHIM MASOUDI SIDANI M51345840 37AB640 Plakalı araç 23651000CK003356 ₺74.843,69 23651000ET000013 ₺299.374,70 87834946 87846466
MAHBOUB ESMAEILI R59178062 23651000CK000478 ₺1.295,00 82375473
VELİ HADIZADEH 23651000CK000449 ₺3.000,00 82364160
HÜSEYİN HADIZADEH 23651000CK000448 ₺3.000,00 82364585
SEYYEDAMIRMOHAMMAD KHATAMZADEHRAD F55394500 23651000CK000273 ₺1.295,00 81957174
LOGHMAN MOHTADI W68092184 97AC579 plakalı araç 24651000CK000713 ₺74.688,00 24651000ET000015 ₺298.752,00 103631801 103646453
SOMAYEH PIRMOHAMMAD ARABLOU Y66581837 74AA481 plakalı araç 24651000CK000712 ₺149.376,00 24651000ET000014 ₺597.504,00 103630737 103646239
MOHAMMADREZA MOLAEI GHARAMALEKI U65231259 87AB891 plakalı araç 24651000CK000334 ₺40.566,40 24651000ET000007 ₺162.265,60 95974197 95991605
EZATOLLAH AHMADI E56486894 51AB536 plakalı araç 24651000CK000333 ₺109.194,15 24651000ET000006 ₺436.776,60 95969214 95990617
NIHAD MOSLEHITOULI Y62989444 97AG750 plakalı araç 25651000CK000746 ₺49.818,00 25651000ET000026 ₺199.272,00 116498352 116506425
AMIR ASGHARI JAFARLOU X67801481 95AK754 plakalı araç 25651000CK000498 ₺36.533,20 25651000ET000022 ₺146.132,80 111928138 111938893
TOHID ALIZADEH V71127719 97AL192 plakalı araç 25651000CK000497 ₺46.496,80 25651000ET000021 ₺185.987,20 111927852 111938737
EHSAN ROSTAMZADEH V71119870 93AM925 plakalı araç 25651000CK000494 ₺46.496,80 25651000ET000018 ₺185.987,20 111926384 111936941
VAHID TEIMOURI H53473260 97AL170 plakalı araç 25651000CK000493 ₺39.854,40 25651000ET000017 ₺159.417,60 111925894 111936454
VAHID KARAMAT SANGAR MONADELEH F71749514 93AM880 plakalı araç 25651000CK000492 ₺49.818,00 25651000ET000016 ₺199.272,00 111925290 111935963
PARVIZ ALIZADEH HARKIAN W68027878 97AM851 plakalı araç 25651000CK000491 ₺33.212,00 25651000ET000015 ₺132.848,00 111924712 111935458
PANJALI GHAFFARI ARABDIZAJI Z70384601 96AL243 plakalı araç 25651000CK000325 ₺62.990,20 25651000ET000013 ₺251.960,80 108179484 108187011
HAMIDREZA DAHRI R53728871 92AK814 plakalı araç 25651000CK000320 ₺63.029,70 25651000ET000008 ₺252.118,78 108176096 108182686
ALIREZA EYVAZLOU A70440975 98AH264 plakalı araç 25651000CK000319 ₺59.090,34 25651000ET000007 ₺236.361,36 108175135 108182296
Vergilere ilişkin Gecikme Zammı/Faizi tahsilat anında ayrıca hesaplanacaktır.
