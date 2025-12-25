|Müdürlüğümüzce aşağıda adı/ünvanı belirtilen yabancı uyruklu şahıslara; Geçici ithal edilen kara taşıtlarına ilişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No:1) kapsamında verilen izinlerde rejim ihlali sebebiyle 4458 sayılı Gümrük Kanunu 238/1-b maddesi uyarınca düzenlenen ek tahakkuk ve ceza kararları ve ihraç eşyasını gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın yurtdışı etmeye teşebbüsten aynı Kanunun 239/1 maddesi uyarınca düzenlenen ceza kararları, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu 32/1 maddesi uyarınca düzenlenen idari para ceza kararlarının; adreslerinin meçhul olduğundan tebliğ edilememesi nedeniyle , söz konusu amme alacaklarına ilişkin olarak 7201 sayılı Kanunun ilgili maddeleri çerçevesinde ilanen tebliğine karar verilmiştir. Ek Tahakkuk kararlarında belirtilen tutarların 15 gün içerisinde, ceza kararı/idari para cezalarının ise 1 ay içerisinde ödenmesi, aksi takdirde 6183 sayılı A.A.T.U.H.K. 'un cebri hükümleri gereğince takibata devam edileceği ilanen tebliğ olunur.
|Ünvan
|Pasaport No
|Beyanname /Plaka/Belge No
|Tahsili Gereken Ceza Karar No ve Tutarı (TL)
|Tahsili Gereken Ek tahakkuk no ve Tutarı (TL)
|Tebliğ Olunan Yazının Sayısı
|Ek tahakuk sayı
|Ceza kararı sayı
|SHAHIN FERDOUSI
|T49162533
|54AB738 plakalı araç
|23651000CK003568
|₺141.500,80
|23651000ET000021
|₺566.003,20
|92011669
|92070977
|NADER KHALEDI
|U54240612
|58AB960 plakalı araç
|23651000CK003563
|₺78.872,00
|23651000ET000018
|₺315.488,00
|91995732
|92059036
|JAMAL RAHIMIFARD‘
|A50433461
|33AB939 Plakalı araç
|23651000CK003360
|₺56.132,77
|23651000ET000014
|₺224.531,03
|87835981
|87849006
|EBRAHIM MASOUDI SIDANI
|M51345840
|37AB640 Plakalı araç
|23651000CK003356
|₺74.843,69
|23651000ET000013
|₺299.374,70
|87834946
|87846466
|MAHBOUB ESMAEILI
|R59178062
|23651000CK000478
|₺1.295,00
|82375473
|VELİ HADIZADEH
|23651000CK000449
|₺3.000,00
|82364160
|HÜSEYİN HADIZADEH
|23651000CK000448
|₺3.000,00
|82364585
|SEYYEDAMIRMOHAMMAD KHATAMZADEHRAD
|F55394500
|23651000CK000273
|₺1.295,00
|81957174
|LOGHMAN MOHTADI
|W68092184
|97AC579 plakalı araç
|24651000CK000713
|₺74.688,00
|24651000ET000015
|₺298.752,00
|103631801
|103646453
|SOMAYEH PIRMOHAMMAD ARABLOU
|Y66581837
|74AA481 plakalı araç
|24651000CK000712
|₺149.376,00
|24651000ET000014
|₺597.504,00
|103630737
|103646239
|MOHAMMADREZA MOLAEI GHARAMALEKI
|U65231259
|87AB891 plakalı araç
|24651000CK000334
|₺40.566,40
|24651000ET000007
|₺162.265,60
|95974197
|95991605
|EZATOLLAH AHMADI
|E56486894
|51AB536 plakalı araç
|24651000CK000333
|₺109.194,15
|24651000ET000006
|₺436.776,60
|95969214
|95990617
|NIHAD MOSLEHITOULI
|Y62989444
|97AG750 plakalı araç
|25651000CK000746
|₺49.818,00
|25651000ET000026
|₺199.272,00
|116498352
|116506425
|AMIR ASGHARI JAFARLOU
|X67801481
|95AK754 plakalı araç
|25651000CK000498
|₺36.533,20
|25651000ET000022
|₺146.132,80
|111928138
|111938893
|TOHID ALIZADEH
|V71127719
|97AL192 plakalı araç
|25651000CK000497
|₺46.496,80
|25651000ET000021
|₺185.987,20
|111927852
|111938737
|EHSAN ROSTAMZADEH
|V71119870
|93AM925 plakalı araç
|25651000CK000494
|₺46.496,80
|25651000ET000018
|₺185.987,20
|111926384
|111936941
|VAHID TEIMOURI
|H53473260
|97AL170 plakalı araç
|25651000CK000493
|₺39.854,40
|25651000ET000017
|₺159.417,60
|111925894
|111936454
|VAHID KARAMAT SANGAR MONADELEH
|F71749514
|93AM880 plakalı araç
|25651000CK000492
|₺49.818,00
|25651000ET000016
|₺199.272,00
|111925290
|111935963
|PARVIZ ALIZADEH HARKIAN
|W68027878
|97AM851 plakalı araç
|25651000CK000491
|₺33.212,00
|25651000ET000015
|₺132.848,00
|111924712
|111935458
|PANJALI GHAFFARI ARABDIZAJI
|Z70384601
|96AL243 plakalı araç
|25651000CK000325
|₺62.990,20
|25651000ET000013
|₺251.960,80
|108179484
|108187011
|HAMIDREZA DAHRI
|R53728871
|92AK814 plakalı araç
|25651000CK000320
|₺63.029,70
|25651000ET000008
|₺252.118,78
|108176096
|108182686
|ALIREZA EYVAZLOU
|A70440975
|98AH264 plakalı araç
|25651000CK000319
|₺59.090,34
|25651000ET000007
|₺236.361,36
|108175135
|108182296
|Vergilere ilişkin Gecikme Zammı/Faizi tahsilat anında ayrıca hesaplanacaktır.
#ilangovtr Basın No ILN02368049