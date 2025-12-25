Müdürlüğümüzce aşağıda adı/ünvanı belirtilen yabancı uyruklu şahıslara; Geçici ithal edilen kara taşıtlarına ilişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No:1) kapsamında verilen izinlerde rejim ihlali sebebiyle 4458 sayılı Gümrük Kanunu 238/1-b maddesi uyarınca düzenlenen ek tahakkuk ve ceza kararları ve ihraç eşyasını gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın yurtdışı etmeye teşebbüsten aynı Kanunun 239/1 maddesi uyarınca düzenlenen ceza kararları, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu 32/1 maddesi uyarınca düzenlenen idari para ceza kararlarının; adreslerinin meçhul olduğundan tebliğ edilememesi nedeniyle , söz konusu amme alacaklarına ilişkin olarak 7201 sayılı Kanunun ilgili maddeleri çerçevesinde ilanen tebliğine karar verilmiştir. Ek Tahakkuk kararlarında belirtilen tutarların 15 gün içerisinde, ceza kararı/idari para cezalarının ise 1 ay içerisinde ödenmesi, aksi takdirde 6183 sayılı A.A.T.U.H.K. 'un cebri hükümleri gereğince takibata devam edileceği ilanen tebliğ olunur.