T.C. VAN 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2025/4 TEREKE SATIŞ

TEREKENİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE AÇILDIĞINA DAİR İLAN

MAHKEMESİ : Erciş Sulh Hukuk Mahkemesinin 2025/512 Esas 2025/507 Karar sayılı Terekenin İflas Hükümlerine göre tasfiyesine ilişkin kararı.

MİRAS BIRAKAN : İBRAHİM BEDİR(Van iliErciş İlçesi Kocapınar Mahallesi/Köyü Cilt No:63 Aile Sıra No:46 Sıra No:52 kayıtlı iken 31/05/2025 tarihinde vefat eden Kutbettin ve Şahide oğlu Van ili Erciş ilçesi 20/02/1981 doğumlu 38518412046 T.C. Kimlik numaralı muris İBRAHİM BEDİR.

Yukarıda kimlik bilgileri yazılı mirasbırakan hakkında yine yukarıda yazılı mahkemekararı ile terekesinin iflas hükümlerine göre tasfiyesine karar verilmiş ve tasfiye işlemleri yukarıdaki dosya numarası ile Memurluğumuzda başlamıştır.

İİK’nun 166. maddesi gereğince ilan ve tebliğ olunur.

