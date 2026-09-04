Örnek No:55*

T.C.

VANİCRA DAİRESİ

2025/389 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/389 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Van İl, Edremit İlçe, ELMALIK Mahalle/Köy, KURT BURNU Mevkii, 4189 Ada, 1 Parsel, D1 BLOK 166 Nolu Bağımsız Bölüm 1/1 TAM HİSSESİDİR.

1)Açık Adresi: Elmalık Mah. 224.Sok. Caratpark Van Evleri DI Blok Kat:Zemin ve 1. No:166 Edremit/ VAN-2)Tapu Kaydı: Van İli Edremit İlçesi Elmalık Mahallesi 4189 adanolu parsel üzerinde yapı vardır, tapu kaydında dava konusu parselin toplam alanı 39.988,93m3 ve arsa payının 486/43584(445,91m3) olduğu görülmektedir. 3)Taşınmazın Hâlihazır Durumu ve Özellikleri: Van İli Edremit İlçesi Elmalık Mahallesi 4189 adanolu parsel üzerinde Caratpark Van Evleri binaları varsa da DI blok yapılmamıştır. Keşif tarihi itibariyle DI blok yapılmadığı için sadece arsa hisse değeri piyasa emlak araştırmasına göre hesap yapılacaktır.4)Dava Konusu Taşınmazın Olumlu Özellikleri: Uygulama İmar Planı içinde olması, Yerleşim yerinde olması, Doğalgaz ve diğer alt yapı hizmetlerinin olması, Sağlık ocağı gibi resmi kurumlara yakın olması, Arsa hissesinin büyük olması, 5)Kıymet Takdiri:Arsa hissesinin piyasa değerinin 445,91m3 x6.000,00TL-2.675.460,00TL olduğu tespit edilmiştir.

Ana taşınmaz Yüzölçümü :39.988,93

İmar Durumu :imar planı içerisindedir.

Kıymeti : 2.675.460,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Takyidatındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/11/2026 - 13:52

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Bitiş Tarih ve Saati : 30/11/2026 - 13:52 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/12/2026 - 13:52

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Bitiş Tarih ve Saati : 28/12/2026 - 13:52

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.