T.C.VANİCRA DAİRESİ2025/382 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/382 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZINÖzellikleri : Van İl, İpekyolu İlçe, KEVENLİ Mahalle/Köy, 2619 Ada, 2 Parsel, 16 Nolu Bağımsız Bölümde kyıtlşı MESKEN niteliğindeki taşınmazın 1/1 hissesi satışa konudur. Tapu Kaydı: Van İli İpekyolu İlçesi Kevenli Mahallesi 2619 ada 2 nolu parsel üzerinde K1-15 bLOK 3. kat. 16 Numaralı Bağımaz Bölümde Kayıtlı. Ana taşınmazın üzerinde yapı vardır, tapu kaydında dava konusu parselin toplam alanı 26.272,77m² ve arsa payının 1/208(126,31m²) olduğu görülmektedir.Dava konusu parselin uygulama imar planı içinde olduğu, ayrık nizam, konut alanı, E=1,00 ve Yençok=12,50m olduğu tespit edilmiştir.Van İli İpekyolu İlçesi Kevenli Mahallesi 2619 ada 2 nolu parsel üzerinde K1-15 blok 3.kat 16 nolu bağımsız bölüm olup, mesken vasfındadır, hâlihazırda parsel üzerinde betonarme karkastan yapılmış 5 katlı bina bulunmaktadır. Binanın yaşı 6-10 yıl arasında olup, dairenin brüt alanı yaklaşık 100,90m² ve net alanı ise 85,00m² dir. Dava konusu dairenin bulunduğu binanın yapı kullanım izin belgesinin olduğu ve 30.03.2017 tarihli ve 2017/16 nolu olduğu tespit edilmiştir. Daire 3+1 odalı, mutfak, banyo ve wc bölümlerinden oluşur, ıslak mahaller fayans ve odalar ise laminant parkedir. Pencereler pvc ve iç kapılar ahşaptır. Dış kapı çeliktir. Bina doğalgazlıdır, fakat asansör yoktur. Fakat davaya konu 3.kat 16 nolu bağımsız bölümün doğalgazı bağlanmamıştır. Dava konusu taşınmaz, manzaralı bir konumdadır, yerleşim yerindedir, yola cephesi vardır. Dava konusu taşınmazın bulunduğu parsel belediyenin su, kanalizasyon, temizlik, yol ve altyapı hizmetleri ile elektrik, doğalgaz ve telekomünikasyon hizmetlerinden faydalanmaktadır. Taşınmazın yakınında iş yerleri ve konutlar olup, yoğun bir yapılaşma alanında bulunmaktadır.

Adresi : Kevenli Mah. 17065 Sok. K:1-25 Blok K:3 No:6 İpekyolu / VAN

Yüzölçümü : 26.272,77 m2

Arsa Payı : 1/208

İmar Durumu :Var , İnşaat tarzıDava konusu parselin uygulama imar planı içinde olduğu, ayrık nizam, konut alanı, E=1,00 ve Yençok=12,50m olduğu tespit edilmiştir.

Kıymeti : 1.450.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/12/2025 - 14:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 08/12/2025 - 14:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/12/2025 - 14:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 31/12/2025 - 14:00

24/10/2025 (İİK m.114 ve m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.