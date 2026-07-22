Örnek No:55*

T.C.

VANİCRA DAİRESİ

2025/1155 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/1155 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

İNCELEME VE TESPİTLER:

b-1) Açık Adresi: Van İli, Tuşba İlçesi, Altıntepe Mah. 835. Sokağı üzerinde kalmaktadır.

b-2) Tapu Kaydı: Van İli, Tuşba İlçesi, Altıntepe Mahallesi 2004 Ada 13 Parsel nolu taşınmaz olu

544,68 m? yüzölçümüne sahip Arsa niteliğindedir. Tapu kaydına göre 1/1 hissesi borçlu H***L

G** adına kayıtlıdır.Taşınmaz yerleşim yeri içerisinde kalıp, önünde asfalt yol geçmekte olup, alt yapı

hizmetlerimevcuttur.Taşınmaz etrafında daha çok 2-3 katlı müstakil bahçeli yapılar olup, düşük

gelirlilerin yaşadığı bir muhitte kalmaktadır. Taşınmaz üzerinde herhangi bir yapı ağaç bulunmamaktadır.

Taşınmazın kalan kısmı ham toprak eğimsiz ve düzgün geometrik bir şekli sahip arsa olup,

cephe uzunluğu ortalama 18,20 metre, derinliği ortalama 30,20 metredir.

Konum; Taşınmaz Tuşba İlçesi Altıntepe Mahallesinde bulunmakta olup Van Adliye

Sarayına 3,50 km, Van Valiliğine (merkez) 5,30 km mesafesindedir.

Konum; Taşınmaz Tuşba İlçesi Altıntepe Mahallesinde bulunmakta olup Van Adliye

Sarayına 3,50 km, Van Valiliğine (merkez) 5,30 km mesafesindedir.

İmar Durumu: Altıntepe 2004 ada 13 parsel olan taşınmaz, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında

kalmaktadır. Planda Konut Alanı olarak planlanmış olup, yapılaşma şartı 3 Kat

müsaadeli yoldan 5 metre yan parsellerden 3 metre çekme mesafelidir. TAKS-0,30 olup

KAKS 0,9 dir..

Arsanın değeri: (Arsanın toplam alanı) x (Arsa birim değeri)

Arsa değeri ? : (544,68 m?) x 6000,00 TL/m? » 3.268.080,00 TL

Kıymeti : 3.268.080,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/08/2026 - 10:06

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Bitiş Tarih ve Saati : 14/08/2026 - 10:06 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/09/2026 - 10:06

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Bitiş Tarih ve Saati : 11/09/2026 - 10:06

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.