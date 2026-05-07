Örnek No:55*

T.C.

VAN

İCRA DAİRESİ

2025/42322 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/42322 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Satışa konu taşınmaz Van İli, İpekyolu İlçesi, TEPEBAŞI Mahallesi, 2043 Ada, 111 Parsel, 2. kat 16 Nolu Bağımsız Bölümdür. gelişmişlik düzeyi yüksek, tercihli ve gelişmiş olan bir konumdadır.

Bağımsız Bölümün bulunduğu taşınmazda tek blok bulunmakta olup 72 adet bağımsız

bölümden oluşmaktadır.16 nolu Bağımsız Bölümün bulunduğu 2. Katta ve diğer katlarda 10 ar adet

Bağımsız Bölümden (konuttan) oluşmaktadır. Ancak bu daireler daha çok ofis ve büro olarak

kullanılmaktadır.

Dava Konusu Bağımsız Bölüm 2.Kat 16 numaralı olup Brüt=92,00 m2, Net=77,54 m2 alana

sahip 2+0 şeklinde dizayn edilmiş olup; 2 Oda, Mutfak, Hol ve wc +banyodan oluşmaktadır.

Bağımsız Bölüme çelik dış kapı ile girilmekte olup; oda kapıları Amerikan panel ahşap.

Pencereler PVC plastik doğramadır. Projesinde; Bağımsız bölümün ıslak mahallerin zeminleri seramik

kaplamalı, diğer zeminler laminant parke ile kaplamalıdır. İç duvarlar alçı sıva üzerine su bazlı plastik

boya ile boyanmış, tavanlar alçı sıva üzerine tavan boyası ile boyanmıştır.

Bağımsız Bölümün Batı Cepheli olduğu görülmüştür.

Bina Özellikleri :

Yapım tarzı: Betonarme Karkas,Yapı sınıfı: 3/B - Kat adeti B+Z+A+6

Asansör mevcuttur.- Isıtma sistemi: Doğalgaz-Kombi- Elektrik-Su: Şehir şebekesidir.

Adres : Vali Mithat Bey Mah., Kışla Yolu Sk. Dış Kapı No:10 Büyükşehir İş Merkezi 2. Kat No: 16

İpekyolu / VAN

Taşınmazın Son İmar Durumu:Taşınmaz; 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında kalmakta olup;

planda Merkezi İş Alanı olarak planlanmıştır. Yapılaşma şartı bitişik nizam 7 kat müsaadelidir.

26/07/2007 tarihinde Yapı Ruhsatı alınmış olup daha sonra kat mülkiyetine geçilmiştir.

Kıymeti : 2.000.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/07/2026 - 10:11

Bitiş Tarih ve Saati : 08/07/2026 - 10:11 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/07/2026 - 10:11

Bitiş Tarih ve Saati : 06/08/2026 - 10:11

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.