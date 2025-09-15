T.C. VAN BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 4. CEZA DAİRESİ

ESAS NO :2025/2092 KARAR NO :2025/1745İLAN METNİ

DAVACI : K.H.

KATILAN : CEMAL MUHAMMEDI, Muhammed ve Zehra oğlu, 01/07/2003 AFGANISTAN doğumlu,mah/köy nüfusunda kayıtlı. Şerefiye Mahallesi Müze Sokak İpekyolu/ VAN adresinde oturur. TC Kimlik No:98029119278

KATILAN : SEFETULLAH AHMEDİ, Şirmuhammed ve Şemile oğlu, 01/01/2001 KABİL doğumlu,mah/köy nüfusunda kayıtlı. [42850-58100-45828] UETS adresinde oturur. TC Kimlik No:98149145966

MÜŞTEKİ : UBEYİD AMANI, Abdullah ve Habibe oğlu, 01/01/1997 KABİL doğumlu, mah/köy nüfusunda kayıtlı. Şerefiye Mahallesi Müze Sokakİpekyolu/ VAN adresinde oturur.TC Kimlik No:98740077406

SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK : MUHAMMED EL MUHSİN, İd ve Nur El Muhammed oğlu, 01/01/2008 RAKKA doğumlu, , ,mah/köy nüfusunda kayıtlı. Şerefiye Mah. Vali Sk. No:51- İç Kapı No:-İpekyolu/ VAN adresinde oturur. TC Kimlik No:99367572008

SANIK : İBRAHİM ERSEÇKİN, Ekrem ve Aysel oğlu, 01/08/1998 VAN doğumlu, , ,mah/köy nüfusunda kayıtlı. Bahçıvan Mah. Uzun 1. Sk. No:3 İç Kapı No:14İpekyolu/ VAN adresinde oturur. TC Kimlik No:15494307788

SUÇ : Silahla, birden fazla kişi ile birlikte konutta geceleyin yağma

SUÇ TARİHİ / SAATİ : 20/08/2024 -

SUÇ YERİ : VAN/MERKEZ

KARAR TARİHİ : 01/07/2025

Silahla, birden fazla kişi ile birlikte konutta geceleyin yağma suçlarındanVan 3.Ağır Ceza Mahkemesineaçılan kamu davasının istinafen incelenmesi için dairemize gönderilmiş, yapılan incelemede yerel mahkemece;

Sanık İbrahim ERSEÇKİN'nin katılan Cemal MUHAMMEDI'ye yönelik nitelikli yağma eylemi nedeniyle neticeten 6 yıl 8 ay,

Sanık İbrahim ERSEÇKİN'nin katılan Sefetullah AHMEDI'ye yönelik nitelikli yağma eylemi nedeniyle neticeten 6 yıl 8 ay,

Sanık İbrahim ERSEÇKİN'nin katılan Ubeyid Amanı'ye yönelik nitelikli yağma eylemi nedeniyle neticeten 10 yıl,

Suça sürüklenen çocuk Muhammed El Muhsin'in katılan Cemal MUHAMMEDI'ye yönelik nitelikli yağma eylemi nedeniyle neticeten 4 yıl 5 ay 10 gün ,

Suça sürüklenen çocuk Muhammed El Muhsin'in katılan Sefetullah AHMEDI'ye yönelik nitelikli yağma eylemi nedeniyle neticeten 4 yıl 5 ay 10 gün ,

Suça sürüklenen çocuk Muhammed El Muhsin'in katılan Ubeyid Amanı'ye yönelik nitelikli yağma eylemi nedeniyle neticeten 6 yıl 8 ay hapis cezası ile mahkumiyetlerine karar verildiği, Dairemizce yapılan yargılama sonunda ;

A) Suça sürüklenen çocuk hakkında tüm katılanlara yönelik, sanık hakkında katılan Ubeyid'e yönelik nitelikli yağma suçundan verilen mahkumiyet hükümlerine yönelik sanık İbrahim ve müdafisi, suça sürüklenen çocuk müdafisi ve Cumhuriyet savcısı tarafından yapılan istinaf başvurularının ESASTAN REDDİNE,

B) Sanık İbrahim hakkında katılanlar Cemal ve Sefetullah'a yönelik nitelikli yağma suçundan verilenmahkumiyet hükümlerine yönelik sanık İbrahim ve müdafisi ve Cumhuriyet savcısı tarafından yapılan istinaf başvurularının incelenmesinde yerel mahkeme kararı kaldırılarak;

Sanık İbrahim ERSEÇKİN'nin katılan Cemal MUHAMMEDI'ye yönelik nitelikli yağma eylemi nedeniyle neticeten 6 yıl 8 ay,

Sanık İbrahim ERSEÇKİN'nin katılan Sefetullah AHMEDI'ye yönelik nitelikli yağma eylemi nedeniyle neticeten 6 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş olup;

5237 Sayılı Yasanın 63/1 maddesi gereği hüküm kesinleşmeden önce gerçekleşen ve şahsi hürriyeti sınırlama sonucunu doğuran bütün haller nedeniyle geçirilmiş sürelerin sanıklar yönünden hükmolunan hapis cezasından MAHSUBUNA şeklindeki dairemiz gerekçeli kararının SSÇ Muhammed El Muhsin müdafi Av.Cüneyt DIRBAZOĞLU, Sanık İbrahim ERSEÇKİN, sanık İbrahim ERSEÇKİN müdafi Av.Burhan AYCAN tarafından temyiz edildiği, ancak yukarıda ismiyazılı bulunan müştekiCEMAL MUHAMMEDI'ninadresi belli olmadığındanistinaf ilamı SSÇ müdafi, sanık ve sanık müdafinin temyiz dilekçelerinin tebliğ edilemediği,

İstinaf başvurularının esastan reddine ve mahkumiyet kararlarına karşı; Kararın taraflara tebliğinden itibaren İKİ HAFTA içerisinde Dairemize verilecek dilekçe veya tutanağa geçirilmek üzere zabıt katibine beyanda bulunup tutanak tuturup hakime onaylatmakya dabir başka Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairesi veya bulunduğu yer mahkemesine dilekçe vermek ya datutanağa geçirilmek üzere zabıt katibine beyanda bulunup tutanak tuturup hakime onaylatmak suretiyle, ilgilinin tutuklu veya hükümlü olması halinde CMK'nın 263. maddesi uyarınca zabıt kâtibine ya da tutuklu bulunduğu ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne beyanda bulunmak veya bu hususta bir dilekçe vermek suretiyle Yargıtay İlgili Ceza Dairesi tarafından incelenmek üzere CMK'nın 286. maddesi uyarınca TEMYİZ YOLU açık olduğu hususu ; katılan CEMAL MUHAMMEDI'nin adresitespit edilemediğinden, ilanen tebligat yerinegeçeceğive ilanın yapıldığı tarihten itibaren2 (iki) haftasonra tebligatınkatılan Cemal MUHAMMEDI tebliğ edilmiş sayılacağıilan olunur. 10/09/2025