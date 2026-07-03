T.C. VAN 7. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ-İLAN



DOSYA NO : 2025/489 Esas

KARAR NO : 2026/348

DAVACI : K.H.

MAĞDURLAR : 1-ENGİN ŞAN,2-İHSAN SURKİ, 3- NAZLAN BOR,

SANIK : SATTAR TEYMOURI, Bashar ve Cazı oğlu, 30/09/1990 İRAN doğumlu, adresinde oturur. TC Kimlik No:98266343696

SUÇ : Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık, Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık (Teşebbüs)

SUÇ TARİHİ : 29/06/2025

SUÇ YERİ : VAN

KARAR TARİHİ : 04/06/2026

Van Cumhuriyet Başsavcılığı 06/10/2025 tarih, 2025/5715 Esas Sayılı İddianamesi İle; sanığın 142-2 h maddesi uyarınca cezalandırılması istemiyle kamu adına iddia ve talep edilmiştir.

H Ü K Ü M: Gerekçesi Yukarıda Açıklandığı Üzere:

A)Sanığın müşteki Engin'e yönelik üzerine atılı nitelikli hırsızlık suçundan neticeten 4 YIL 2 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

B)Sanığın müşteki İhsan'a yönelik üzerine atılı nitelikli hırsızlık suçundan neticeten 2 YIL 1 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

C)Sanığın müşteki Nazlan'a yönelik üzerine atılı nitelikli hırsızlık suçundan neticeten 1 YIL 6 AY 22 GÜN HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, verilen cezanın TCK'nun 51/1 maddesi uyarınca ERTELENMESİNE,

Dair verilenler yönünden kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisindeVan Bölge Adliye Mahkemesi'ne İSTİNAF yasa yoluna müracaat edebileceği, bu şekilde süresi içerisinde istinaf yoluna müracaat edilmediği takdirde hükmün kesinleşeceği İLAN OLUNUR.19/06/2026

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