T.C. VAN 4. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

DOSYA NO : 2025/486 Esas

KARAR NO : 2025/512

GEREKÇELİ KARAR

T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A

MÜŞTEKİ : BÜLENT USLU, Ahmet ve Gülser oğlu, 08/08/1976 VAN doğumlu,

SANIK : ÖMER FARUK KINIK, Mehmet ve Ayla oğlu, 01/12/1993 ERGANİ doğumlu,

SUÇ : Dolandırıcılık

SUÇ TARİHİ ve YERİ : 09/07/2024, VAN

KARAR TARİHİ : 14/04/2025

HÜKÜM: 1-Her ne kadar sanık Ömer Faruk Kınık hakkında, 5237 sayılı TCK'nın 158/1-l maddesinde düzenlenen "Nitelikli Dolandırıcılık'' suçunu oluşturup oluşturmadığına ilişkin delilleri takdir etme görev ve yetkisinin Ağır Ceza Mahkemesine ait olduğu anlaşılmakla 5271 sayılı CMK'nın 4/1 ve 5. maddeleri uyarınca MAHKEMEMİZİN GÖREVSİZLİĞİNE,

Sanığın eylemleri nedeniyle yargılamanın temini için kararın kesinleşmesine müteakip dosyanın görevli ve yetkili Van Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine,

İş bu kararın ilan tarihinden itibaren iki hafta içinde, Mahkememize ya da Mahkememize gönderilmek üzere başka yer Asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek üzere zabıt katibine beyanda bulunulmak suretiyle ya da tutuklu veya hükümlü bulunduğu ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne beyanda bulunmak suretiyle veya bu hususta bir dilekçe vererek mahkememize itiraz yolu açık olmak üzere verilen karar ilanen tebliğ olunur.