T.C. VAN 4. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

DOSYA NO : 2017/367 Esas KARAR NO : 2025/912

GEREKÇELİ KARAR TÜRK MİLLETİ ADINA

MÜŞTEKİ : S AKBAR S HASHEM, S Hashem ve Bibi Şacean oğlu, 01/01/1983 PARYAM doğumlu, TC Kimlik No:99989145352

SANIK : CAFER ABDULLAH, Abdullah ve Melike oğlu, 1985 AFGANİSTAN doğumlu,mah/köy nüfusunda kayıtlı. Şemsibey Mah. 2901 Erciş Yolu Bulvarı Merkez/ VAN adresinde oturur.

SUÇ : Tehdit, Basit Yaralama

SUÇ TARİHİ ve YERİ : 01/05/2015 VAN

KARAR TARİHİ : 09/07/2025

HÜKÜM: 1-Sanıkhakkında 5237 sayılı TCK'nın 86/2, 106/1-1 maddeleri gereğince Basit Yaralama ve Tehdit suçlarından cezalandırılması talebiyle kamu davası açılmış ise de; sanığa isnad edilen suç için kanunda öngörülen cezanın üst sınırının beş seneye kadar hapis cezası olması, TCK'nın 66. maddesinde; kanunda aksine bir hüküm bulunmadıkça kamu davasının maddede yazılı sürelerin geçmesiyle ortadan kalkacağının düzenlenmesi, aynı maddenin birinci fıkrasının (e) bendinde beş yıldan fazla olmamak üzere hapis veya adli para cezasını gerektiren suçlarda bu sürenin sekiz yıl olacağının hüküm altına alınması, dava zamanaşımını son kesen nedenin iddianamenin düzenlenmesinden sonra, zamanaşımını kesen başka bir işlemin olmadığı, anılan süreler dikkate alındığında, 21/04/2017 tarihinden itibaren sekiz yıllık asli zamanaşımı süresi dolduğu olması karşısında, olağan dava zamanaşımının 21/04/2025 tarihinde dolduğu anlaşıldığından, sanık hakkındaki kamu davasının TCK'nın 66/1-e ve CMK'nın 223/8. maddesi gereğince DÜŞMESİNE,

İş bu kararın ilan tarihinden itibaren iki hafta içinde, Mahkememize ya da Mahkememize gönderilmek üzere başka yer Asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek üzere zabıt katibine beyanda bulunulmak suretiyle ya da tutuklu veya hükümlü bulunduğu ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne beyanda bulunmak suretiyle veya bu hususta bir dilekçe vererek mahkememize istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar ilanen tebliğ olunur.

