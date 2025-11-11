T.C. VAN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

ESAS NO : 2022/693 Esas

Aşağıda tarafları yazılı mahkememizde görülen Tapu İptali Ve Tescil (İmar İhyaya Dayalı) davası nedeniyle ili, ilçesi, mah/köy ait aşağıda tapu kayıtları yazılı taşınmazlar hakkında Kadastro Kanununun 11. maddesi uyarınca askıya çıkarılan ilandır.

Davacı Adı Soyadı: Davalı Adı Soyadı Dava: TANER AYDEMİR GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

EDREMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Tapu İptali Ve Tescil (İmar İhyaya Dayalı)

Mevkii :Dava konusu taşınmazın fen raporunda dava konusu A,B,C alanları birbirine bitişik alanlar olup kuzeyi ve batısında dere, doğusunda Van ili, Edremit İlçesi Köprüler Mahallesi 115 ada 1 ve 7 parseller, güneyinde Van ili, Edremit İlçesi Köprüler Mahallesi156 ada 354 parsellerin bulunduğu, krokide A harfi ile gösterilen kısım A=7358.15 m2,B harfi ile gösterilen kısım B=13865.22 m2, C harfi ile gösterilen kısım C=2360.08 m2 olan taşınmaz olduğu, Tarafları ve nitelikleri belirtilen dava konusu parseller hakkında hak iddia edenlerin 3 ay içinde Mahkememize başvurmaları gereği krokisi ile birlikte ilan olunur. 07/11/2025