T.C.

VAN 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

DOSYA NO : 2022/57 Esas KARAR NO : 2025/852

DAVACI : K.H.

SANIK : ESMATULLAH AHMADI, Gulahmad ve Vazıro oğlu, 1993 AFGANİSTAN doğumlu,

SANIK : GULAHMAD AHMADI, Khodadad ve Maryam oğlu, 1976 AFGANİSTAN doğumlu,

SANIK : HAKIM MOHAMMADI, Abdolrahım ve Safora oğlu, 1996 AFGANİSTAN doğumlu,

SANIK : MARZIYEH HEYDARI, Abdolsamı ve Zarıfeh oğlu, 2000 AFGANİSTAN doğumlu,

SANIK : MOHAMMAD SADEG AHMADI, Gulahmad ve Vazıro oğlu, 2002 AFGANİSTAN doğumlu,

SANIK : SHAKIBA AHMADIYAN, Hakım ve Zhıla kızı, 2000 AFGANİSTAN doğumlu,

SANIK : VAZIRO AHMADI, Nesarahmad ve Atefeh kızı, 1977 AFGANİSTAN doğumlu,

SUÇ : Resmi Belgede Sahtecilik SUÇ TARİHİ / SAATİ : Van 23/09/2021 KARAR TARİHİ : 16/12/2025

Yukarıda açık kimliği yazılı sanıklar hakkında mahkememizde yapılan duruşma sonunda:

HÜKÜM: Mahkememizin yukarıda esas nosu yazılı bulunan dava dosyasında sanık olarak yargılanan sanıklar Esmatullah AHMADİ, Gulahmad AHMADI, Hakım MOHAMMADI, Marzıyeh HEYDARI, Mohammad Sadeg AHMADI, Shakıba AHMADIYAN, Vazıro AHMADI haklarında Resmi Belgede Sahtecilik suçundan yapılan yargılama sonucu dosya kapsamında kovuşturma şartı bulunmadığı anlaşıldığından 5271 sayılı CMK'nın 223/8 maddesi gereğince sanık hakkında açılan kamu davasının DÜŞMESİNE, karar verilmiştir. İş bu karara istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verilmiştir.