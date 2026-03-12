T.C.

VAN 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

DOSYA NO : 2022/360 Esas KARAR NO: 2022/490

DAVACI : K.H.

MAĞDUR : FATEMEH RASOULI, Gholam Faruq ve Rahıle kızı, 1999 AFGANİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ doğumlu

MAĞDUR : GHAFFAR AHMADI, Ahmad ve Aynılah oğlu, 2004 AFGANİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ doğumlu,

MAĞDUR : INAYET RAHMANI, Seyfırahman ve Meryem oğlu, 1997 AFGANİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ doğumlu,

MAĞDUR : ISLAMUDDIN BERATZADE, Abdul Ahmad ve Amıne oğlu, 2004 AFGANİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ doğumlu,

MAĞDUR : SHIRAZ AHMADI, Mıhrabuddın ve Kamıle oğlu, 2000 AFGANİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ doğumlu,

SANIK : MOHAMMAD IBRAHIM KARLUK, Sher Mohammad ve Gulcehre oğlu, 01/01/2003 TAKHAR doğumlu, AFGANİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ adresinde oturur. No:99378452344

SUÇ : Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Göçmen Kaçakçılığı Yapma

SUÇ TARİHİ : 26/03/2022 KARAR TARİHİ : 29/07/2022

Sanık hakkında mahkememizde yapılan yargılama sonunda:

HÜKÜM : Yukarıda açıklanan nedenlerle;

A-Sanığın, eylemine uyan göçmen kaçakçılığı suçundan, 4 YIL 2 AYHAPİS VE20.000,00 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

B-Sanık hakkında kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan;

Her ne kadar sanıkhakkında kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundanBERAATİNE,

Dair, sanık ve sanık müdafiinin yüzüne karşı, yüze karşı VAN BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİNDE İSTİNAF YOLU açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.