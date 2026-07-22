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T.C. VAN 2. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/371

SAYIN ÇETİN ERDEM-126...484

Yeni Toki 9. Etap 48. Sokak Cv ....Edremit/Van/ VAN

Davacı SELMA ERDEM tarafından aleyhinize boşanma davası açılmış olup tarafınıza yapılan tebligatların iade dönüyor olması, adres araştırmasından da bir netice alınamadığından ve tarafınızca adres bildirmekten açıkça imtina edildiğinden tahkikat duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Bu kapsamda Mahkemenizce 03/07/2026 tarihli ön inceleme celsesi sonunda uyuşmazlığın MK 166/1 maddesine dayalı olarak açılmış boşanma davasınailişkin olduğu tespit edilmiş, duruşma sonunda verilen ara kararlar gereğince;

"1-Ön inceleme duruşmasında yapılacak başka bir işlem kalmadığından tahkikat aşamasına geçilmesine,

2-Taraflara belirlenen gün ve saatte geçerli bir özürleri olmadan mahkemede hazır bulunmadıkları takdirde duruşmaya yokluklarında devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyecekleri, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde taraflara ayrıca davetiye gönderilemeyeceği150.madde hükmü saklı kalmak kaydıyla ihtarına, (huzurda bulunan taraflara/vekillerine ihtar edildi, huzurda bulunmayan taraflara/vekillerine işbu duruşma zaptının tebliği ile ihtar edilmiş sayılmasına)" karar verilmiş olup duruşma günü 14/10/2026 günü saat: 11:55'e bırakılmış olmakla,

mezkur ara karar ve tahkikat duruşma günü tebliğinin iş bu ilan tarihinden itibaren yedi gün sonra tarafınıza ilanen tebliğ olmuş sayılacağı, işbu karar özeti karar tebliği yerine geçmek üzere ve duruşma zaptının tam metnini mahkememiz kalemininden yahut e-devlet UYAP vatandaş portal üzerinden alabileceğiniz tarafınıza ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın No ILN02513478