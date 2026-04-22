T.C.

VAN 13. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

DOSYA NO : 2026/595 Esas KARAR NO : 2026/286 Karar

GEREKÇELİ KARAR

TÜRK MİLLETİ ADINA

SANIK :YUNUS BIKZAD, Delaver ve Mamine oğlu, 2006 AFGANİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ.

SUÇ : Resmi Belgede Sahtecilik

SUÇ TARİHİ / SAATİ/YERİ : 06/03/2026 - VAN

KARAR TARİHİ : 15/04/2026

HÜKÜM:

1-Her ne kadar sanık Yunus Bıkzad hakkında Van Cumhuriyet Başsavcılığının 2026/2775 Esas sayılı iddianamesinde "Resmi Belgede Sahtecilik" suçundan mahkememize kamu davası açılmış ise de; tüm dosya kapsamında ; sanığın göçmen kaçakçılığı suçunun mağduru olduğu, hakkında kovuşturma yapılmasının mümkün olmadığı anlaşılmakla ; Anayasanın 90. Maddesi ve Protokolün 5. Ve 6. Maddesi gereği dava şartı bulunmadığından açılan kamu davasının CMK 223/8 maddesi uyarınca DÜŞMESİNE,

İş bu kararın ilan tarihinden itibaren iki hafta içinde, Mahkememize ya da Mahkememize gönderilmek üzere başka yer Asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek üzere zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle ya da tutuklu veya hükümlü bulunduğu ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne beyanda bulunmak suretiyle veya bu hususta bir dilekçe vererek mahkememize istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar ilanen tebliğ olunur.