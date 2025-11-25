T.C. VAN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

ESAS NO : 2025/283 Esas

Aşağıda tarafları yazılı mahkememizde görülen Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle ili, ilçesi, mah/köy ait aşağıda tapu kayıtları yazılı taşınmazlar hakkında Kadastro Kanununun 11. maddesi uyarınca askıya çıkarılan ilandır.

Mahkememizde görülen Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle TMK m. 713/4 uyarınca dava konusunun(Van ili Tuşba ilçesi Özyurt mahallesi Karaağaç mevkiinde kain etrafı aynı yer 28, 37, 38,39, 41, 45, 46 ve 236 numaralı parsellere komşu bulunan tescil harici alanın yirmi yıldan fazla zamandır davacı Davacı Nazım Atman'nın malik sıfatıyla zilyetliğinde olduğu iddia edilmekte olup, hak iddia edenlerin iş bu ilanın ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde mahkememize başvurmaları aksi taktirde dosyadaki bilgi ve belgeler doğrultusunda karar verileceği hususu ilan olunur. 10.11.2025