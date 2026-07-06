T.C.

ERCİŞ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/181 Esas

Dava konusu Van ili Erciş İlçesi Tekevler Mahallesi 277 ada 3 nolu parsel sayılı Geylani Kaya'ya ait taşınmaza sınır komşusu olan ve Geylani Kaya'nın Harita Ve Kadastro Mühendisine tespitini yaptırmış olduğu sarı renk ile belirtilen alanın tapusuz ve tescil dışı olup yaklaşık 80 yıl evvelden bu yana deden itibaren fasılasız, nizasız ve davasız zilyetliklerinde bulundurduklarını, o tarihten bu tarihe yaklaşık 80 yıldır dava konusu yer fasılasız ve nizasız olarak müvekkilin dedesi, akabinde babası Osman Nuri Kaya ve ardından da müvekkil tarafından kullanılmakta ayrıca bu yerde kimse hak iddia etmediği gibi bütün mahalle sakinleri de buranın müvekkile ait olduğunu bildiklerini, önce dedesi, akabinde babası ve ardından müvekkil dava konusu tapusuz ve tescil dışı taşınmazı 80 yıllık bir süredir malik sıfatıyla asli zilyet olarak ekonomik amaca yönelik süreç boyunca farklı şekillerde kullanmış olduklarını, bu nedenle dava konusu yerin Geylani KAYA adına tapuya kayıt ve tescili için dava açtığını anlaşılmakla; ilgililerin son ilandan itibaren üç ay içinde bahsi geçen koşulların oluşmadığından bahisle itiraz edebilecekleri ilanen tebliğ olunur.