SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ VAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ HASTANE YÖNETİCİLİĞİNDEN;
Taksi Durağı Yeri Kiralama İşi İlan Olunur...
|İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ:
İhale aşağıda gün ve saati belirtilen tarihlerde, S.B.Ü. Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Süphan Mah. Havalanı 1. Km Karşısı İhale Salonunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.
İhalede kiralanan yerin adı, ilçesi, muhammen bedeli, geçici teminatı, taksi sayısı, gün ve saati;
|S.No
|Kiralanan Yer
|İlçe
|Ada
|Parsel
|1 Yıllık Muhammen Bedel
|Geçici Teminatı (%10)
|Saha içi bekleyecek Taksi Sayısı
|İhale Tarihi
|İhale
Saat
|Kira Süresi
|ELEKTRİK SU VE ISINMA BED.
|Kira Süresi
|1
|TAKSİ DURAĞI KİRALAMA İŞİ 6 Araçlık toplam 30 m2 (9 m2 kapalı, 21 m2 açık alan)
|EDREMİT /
|1026
|560
|195.207,10 TL
|19.520,71 TL
|6 Adet
|
13.02.2026
:
|10:30
|3 Yıl
|Kira Şartnamesindeki şartlar geçerli olacak
|3 Yıl
|VAN
- İhale Konusu İş: Yukarıda özellikleri belirtilen Mülkiyeti Hazineye Ait olup, T.C Sağlık Bakanlığı Van İl Sağlık Müdürlüğü’ne Bağlı S.B.Ü VAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ bahçesi içerisinde hizmet vermekte olan Ticari Taksi Durağı Yeri 3 (Üç) yıl süre ile kiralama işi
- İhale Usulü: Söz Ticari Taksi Kiralama Yeri ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi Açık Teklif Usulü ile yapılarak kiraya verilecektir.
- İhalenin Yapılacağı Yer: S.B.Ü. Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi ihale toplantı odasında yapılacaktır.
- Tekliflerin Sunulacağı Yer: S.B.Ü. Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Satın Alma Servisi
- Tekliflerin Sunulacağı Adres: S.B.Ü. Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Süpan Mah Edremit Yolu Üzeri Havaalanı Karşısı 3. Km. Edremit/VAN
İhaleye katılabilmek için gereken belgeler:
- İstekliler ilanda belirtilen ihale tarih ve saatine kadar S.B.Ü. Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Satınalma Birimine ihale evraklarını kapalı zarfta teslim edecekler veya 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri evraklarını iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderebileceklerdir. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde ihale dosyasının içinde teklif mektubunu da sunacaktır. Bu durumda posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir. Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez. Satınalma Birimi dışında dosya teslimi olmayacaktır. Belirtilen saatten sonra ihale dosyası teslim alınmayacaktır.
- Geçici teminat ve dokümanın alındığına dair makbuz.
Dokümanın alındığına dair makbuz, İhale dokümanları Hastane WEB sitemiz olan https://vaneah.satinalma[1]saglik.gov.tr/ adresinde görülebilir ve 100,00 TL (Yüz Türk Lirası) karşılığı ihale doküman bedeli Van İl Sağlık Müdürlüğünün Halk Bankası Van şubesi IBAN: VAN ŞUBESİ nezrindeki TR780001200933900005000074 İBAN nolu Hastane hesabına yatırılarak Satın alma Biriminden satın alınabilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın alması zorunludur.Gerçek kişi olması halinde Nüfus Cüzdanı sureti veya fotokopisi, tüzel kişi olması halinde ise vergi kimlik numarasını gösterir belge.Tebligat için son 3 (üç) ay içerisinde alınmış İkametgâh Belgesi.(Nüfus Müdürlüğü, Muhtarlık veya e-devlet sistemi üzerinden alınan belge)
- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;
- Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
- Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
- Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi
- Son altı ay içinde alınmış Adli sicil kaydı Belgesi (Adli kaydının olması halinde işletmeye engel teşkil edip etmediği ihale komisyonunca değerlendirilecek)
- İlk ilan tarihi itibarı ile Vergi Dairesine Borcunun Bulunmadığına Dair Belge. (İlk ilan tarihi ile ihale günü arasındaki ilk ilan ve ihale günü dâhil olmak üzere herhangi bir gün Vergi daireleri veya Resmi İnternet Sitesinden alınabilir.)
- İlk ilan tarihi itibarı ile SGK Borcunun Bulunmadığına Dair Belge. (İlk ilan tarihi ile ihale günü arasındaki ilk ilan ve ihale günü dâhil olmak üzere herhangi bir gün SGK veya Resmi İnternet Sitesinden alınabilir.
- Yer Gördü Belgesi. İhaleye katılan her istekli, kiralanacak taşınmazı yerinde gördüğüne ve özelliklerini öğrendiğine dair Hastane İdaresince düzenlenecek belgeyi imzalı şekilde ihale dosyasına ekleyecektir. İlgili belgeyi ihale dosyasına bırakmayan istekliler ihale dışı bırakılacaktır.
- İdarece düzenlenen şartname hükümlerinin kabul edildiğine dair istekli tarafından her sayfası imzalanmış şartname,
- İhale ile ilgili şartname ve ekleri her gün mesai saatleri içerisinde S.B.Ü. Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi satın alma biriminde görülebilir.
- Ortak girişim olarak ihaleye teklif verilemez.
- Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir.
- İhale konusu kira bedeli üzerinden alınacak vergi, resim, harç vb. ihaleyi kazanacak yüklenici tarafından ödenecektir.
- Firmaların kamu ihalelerinden yasaklı olup olmadığı sorgulanacaktır. Yasaklı olan firmaların şartları tam bile olsa ihale dışı bırakılacaktır.
- İhaleye iştirak edeceklerin, İhale tarih ve saatinden önce istenen evrakları dosya halinde kapalı zarfta imzalı olarak S.B.Ü. Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Satın Alma Birimine teslim etmeleri gerekir. Belirtilen saatten sonra ihaleye iştirak kabul edilmeyecektir.
- İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.
İlanen duyurulur.
Doç.Dr.Remzi SARIKAYA
Başhekim
