Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 'Hayvan Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele Programı' kapsamında tüm ülkede sonbahar şap aşılama kampanyası 16 Eylül'de başlamıştı. 17 Kasım tarihine kadar devam edecek olan aşılama kampanyası kent genelinde aralıksız bir şekilde sürüyor. İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli tarafından gerçekleştirilen aşılama faaliyetleri kapsamında ülke genelinde olduğu gibi Van'daki tüm büyükbaş hayvanlar aşılanacak.

Şap Hastalığı, eskiden beri bilinen, ülkeler arası canlı hayvan ve hayvansal ürün ticaretini olumsuz yönde etkileyen, büyük ekonomik kayıplara neden olan, çift tırnaklı hayvanların akut ve çok bulaşıcı viral bir hastalık olurken, hastalığa, sığır, manda, koyun keçi domuzların yanında yabani çift tırnaklı hayvanlar da duyarlı olduğu belirtildi. İlkbahar döneminde 121 bin büyükbaş hayvanın aşılandığındı belirten Van İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş, bu oranın da toplam aşılanacak hayvanların %96'sına denk geldiğini vurguladı.

"İLİMİZDEKİ BÜYÜKBAŞ HAYVANLAR AŞILANACAK"

Van genelinde 16 Eylül'de başlayan ve 17 Kasım tarihine kadar sürecek olan şap aşılama kampanyasıyla ilgili gazetemize konuşan Van İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş, "Tarım ve Orman Bakanlığı Bakanlığımız tarafından 'Hayvan Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele Programı' kapsamında tüm ülkede sonbahar şap aşılama kampanyası 16 Eylül'de başlamıştı. Bu kapsamda ilimiz genelinde aşıma çalışmaları aralıksız bir şekilde devam ediyor.

İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerimizdeki görevli personeller tarafından gerçekleştirilen aşılama faaliyetleri kapsamında ülke genelinde olduğu gibi ilimizdeki tüm büyükbaş hayvanlar da aşılanacak. Şap Hastalığı, eskiden beri bilinen, ülkeler arası canlı hayvan ve hayvansal ürün ticaretini olumsuz yönde etkileyen, büyük ekonomik kayıplara neden olan, çift tırnaklı hayvanların akut ve çok bulaşıcı viral bir hastalığıdır.

Hastalığa, sığır, manda, koyun keçi domuzların yanında yabani çift tırnaklı hayvanlar da duyarlıdır. Şap aşısı hastalığa karşı koruyucu olması yanında, büyükbaş hayvanların sevkleri ve buzağı destekleme işlemleri için de mecburidir. Şap aşısı uygulanmamış hayvanların sevklerine izin verilmez, buzağı desteklemesinden de faydalanamaz. Hastalıktan korunmada aşılama çok önemli olduğundan, yetiştiricilerimizin büyükbaş hayvanlarına şap aşısını mutlaka yaptırması gerekmektedir" dedi.

"ŞAP HASTALIĞI İLE ETKİN MÜCADELEDE AŞILAMALAR BÜYÜK ÖNEM TAŞIMAKTADIR"

İlkbahar şap aşılamasında ulaştıkları başarı oranını tekrar ederek sonbahar şap aşılamasında da büyükbaş hayvan varlığının tamamını aşılamayı hedeflediklerini belirten Müdür Görentaş, "İl ve İlçe Müdürlüklerimiz tarafından gerçekleştirilen aşılama programı dahilinde ilkbahar şap aşılamasında ulaştığımız başarı oranını tekrar ederek sonbahar şap aşılamasında da büyükbaş hayvan varlığımızın tamamını aşılamayı hedefliyoruz. Hayvancılıkta ekonomik anlamda büyük kayıplar oluşturan ve hayvanların verim kabiliyetinde düşüşlere sebep olan şap hastalığı ile etkin mücadelede aşılamalar büyük önem taşımaktadır.

Aşılama çalışmaları hastalıktan korunmanın yanı sıra hayvan sevklerinde aşı şartının bulunması sebebiyle sevklerde sorun yaşanmaması açısından da gereklidir. Bu kapsamda tüm yetiştiricilerimizin kampanya döneminde büyükbaş hayvanlarını aşılatmaları, aşılama çalışmalarında tüm paydaşlarımızın gereken hassasiyeti göstermeleri büyük önem arz etmektedir. 16 Eylül 2023 tarihinde başlayan sonbahar şap aşılama kampanyası kapsamında ilimizdeki büyükbaş hayvanların tamamının aşılanması hedeflenmektedir. Aşılama kampanyasının başarıya ulaşması için üreticilerimizin kampanya döneminde hayvanlarına aşı yaptırmaları ve aşılama için gelen sağlık personeline yardımcı olmaları gerekmektedir" diye konuştu.

Müdür Görentaş, büyükbaş hayvan hareketlerinde şap aşısı, küçükbaş hayvan hareketlerinde ise koyun keçi vebası aşısı zorunluluğu bulunduğunu hatırlatarak, yapılan kontrollerde aşısız hayvan sevki tespit edildiğinde idari yaptırım uygulanacağını, bu kapsamda İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan programlı aşıların yaptırılmasının zorunlu olduğunu hatırlattı.