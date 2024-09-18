Tarihi Bir İlk: 4 Yıldan Sonra İlk İndirim

Bu karar, piyasalarda dalgalanmaya yol açarken, ekonominin geleceği hakkında birçok soru işaretini beraberinde getirdi FED, 4 yıl aradan sonra ilk kez faiz indirimine gitti ve bu durum, ekonomistlerin dikkatini çekti. Banka en son Mart 2020'de faiz indirmişti; ardından Mart 2022 itibarıyla faiz artırımlarına yönelmişti, dolayısıyla bu değişim tarihi bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

2022’deki Faiz Artışları: Hız Kesmeden Devam Ediyor

2022 yılı boyunca FED, ekonomik sıkıntıları kontrol altına almak için toplamda 4 kez 75 baz puanlık faiz artışları gerçekleştirmişti ve yılın sonuna doğru artış hızını azaltarak 50 baz puanlık bir artış uygulamıştı. Bu artışlar, piyasaların nabzını tutmak adına atılan adımlardı ve etkileri hala hissediliyor.

Küçük Oranlarla Devam Eden Faiz Artışları

2023 yılında ise FED, faiz artırımlarını daha temkinli bir şekilde sürdürdü ve yıl içinde Ocak, Mart ve Mayıs toplantılarında 25 baz puanlık artışlar yaptı. Ancak Haziran 2023’te, 15 ay aradan sonra ilk kez faiz oranını sabit tutma kararı aldı; Temmuz’da ise faizler yüzde 5,25-5,50 aralığına çıkarak son 23 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

FED Başkanı'ndan Açıklama Geliyor

Faiz indirim kararının ardından FED Başkanı Jerome Powell, bu gelişmeleri değerlendirmek üzere bir basın toplantısı düzenleyecek. Powell’ın açıklamaları, piyasalarda nasıl bir etki yaratacağı ve ekonominin geleceği hakkında önemli ipuçları verecektir.