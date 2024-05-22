Sağlık Bakanlığı, büyük bir personel alımı yapacağını duyurdu! İşte alım detayları ve başvuru süreci...

Personel Alımı Başvuruları Hakkında Bilgi

Sağlık Bakanlığı'nın 36 bin personel alımı ile ilgili detaylar açıklandı. Başvuru kılavuzu ve tarihleri henüz duyurulmasa da, alım kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Başvuruların ne zaman başlayacağı merak konusu.

Alım Detayları ve Görevler

Sağlık Bakanlığı'nın alımında, toplamda 36 bin personel istihdam edilecek. Bu kadrolar arasında 1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3 bin 498 tabip ve 32 bin 464 uzman tabip bulunuyor.

Görev Yerleri ve Dağılım

İstihdam edilecek personelin görev yerleri de belirlendi. Acil sağlık hizmetlerinde 1 kişi, ilçe sağlık müdürlüğü veya toplum sağlığı merkezlerinde 7 kişi, sağlık evlerinde 8 kişi ve yataklı tedavi birimlerinde 35 bin 984 kişi çalışacak.

Bu alımlarla birlikte sağlık sektörüne önemli bir katkı sağlanması hedefleniyor. Başvuru detayları için Resmi Gazete ve Sağlık Bakanlığı'nın resmi iletişim kanallarını takip etmekte fayda var.