İlhan: Van çevre yolu ihalesi niçin sessiz sedasız yapıldı?

Her hafta ülkenin ve kentin bir sorununu ele alan Saadet Partisi (SP) Van İl Başkanlığı, bu hafta Van çevre yolunu ele aldı.

‘Mağdur edilmiş’

İl binasında gerçekleşen toplantıda konuşan Saadet Partisi Van İl Başkanı Özay İlhan, kentte birçok vatandaşın çevre yolundan dolayı mağdur olduğunu dile getirerek, “Türkiye’de yapımına başlanmasından kısa bir süre sonra durdurulan ve uzunca yıllar atıl vaziyette kalan, kamulaştırma ve 18. madde uygulanması tartışmalarıyla ilimiz gündeminden düşmeyen Van çevre yolu sessiz sedasız yapılan ihaleyle yine ilimiz gündeminde öncelikli konuma yerleşmiştir. 2010 yılında 43 milyon bedelle ihalesi yapılan yol 2011 yılında Erciş yolunun 18. Km’sinden başlanarak 10 km yol yapılmış ve yol 10 yıldır aynı şekilde durmuştur. Her yıl iktidarın sözde temsilcileri ve atanmışları tarafından Van Çevre yolunun yapımına başlandı masalları anlatılan ilimizde yapılmayan çevre yolunun 18. madde uygulamasındaki ısrar nedeniyle birçok vatandaşımızı da mağdur etmiştir” diye konuştu.

‘Açıkça yayınlamalıydı’

İlhan, Van’daki firma sahiplerine çevre yolu ihalesi hakkında haber verilmediğini vurgulayarak, “Tüm bu gerçeklerin yanında geçtiğimiz salı günü sessiz sedasız yapılan bir ihaleyle Van çevre yolu yaklaşık yapım bedeli olan 600 milyon üzerinden %11’lik kırımla 534 milyon civarında bir rakamla kalan 31 km’lik kısmı ihale edilmiştir. İhaleden Van’da bu işi yapabilecek konumda olan birçok firma temsilcisinin haberi bile olmamıştır. Bazı köprü ve yol ihalelerini canlı yayınlayan iktidar Van çevre yolu ihalesi yapılmadan ilimizde de mutlaka duyurusu açıkça yapmalıydı ve ihale ilimiz yerel medyasında yayınlanmalıydı” dedi.

‘Sessiz sedasız’

Çevre yoluna dair iktidara sorular soran İlhan, “Van Çevreyolu ısrar edilen 18. madde uygulamasıyla çevreyolu kenarında arazisi olan birçok kişiyi mağdur etmiş, sessiz sedasız yapılan ihalesiyle de bu şehirde ki yatırımcıların yok sayılmasına sebep olmuştur. Saadet Partisi Van İl Başkanlığı olarak iktidar yetkililerine sormak istiyoruz.

1-Birçok ilimiz de kamulaştırma yapılırken; Van’da niçin 18. madde uygulamasında ısrar edilmiştir?

2- 11 yıl önce yapılan ihale de 41 km’lik yol ihale bedeli 43 milyonken şu anda 31 km’lik kısmı 534 milyona ihale edilmiştir. Neden bu kadar büyük fark vardır?

3- Van Çevre yolu ihalesi niçin sessiz sedasız yapılmıştır?” diye aktardı.